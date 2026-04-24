Escasez de mandos medios: el desafío de hallar talento calificado en la construcción paraguaya

El sector de la construcción en Paraguay atraviesa un momento paradójico: mientras la demanda de mano de obra se mantiene latente, la búsqueda de perfiles específicos se volvió una tarea compleja para las empresas. Según explica el Ing. José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), los perfiles más difíciles de cubrir hoy son los oficios calificados y, especialmente, los mandos medios como capataces, maestros de obra, operadores especializados y técnicos con experiencia en campo. Estos roles son los “conectores” críticos entre la planificación y la ejecución, requiriendo una mezcla de liderazgo y destreza técnica que, debido a la intermitencia de las obras, no siempre logra consolidarse en los procesos de formación en terreno.

El valor de la experiencia y la formación en obra

Al momento de contratar, el sector valora profundamente la experiencia técnica, pero existe una apertura notable hacia quienes demuestran disposición para aprender. La construcción es, por naturaleza, una actividad que forma talento en el terreno.

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“Muchas empresas están abiertas a incorporar personas sin trayectoria previa, siempre que exista interés por capacitarse y crecer dentro del rubro”, señala Heisecke.

Más que fallas en los postulantes, el desafío radica en acercar la formación disponible a las necesidades reales de la obra y generar condiciones de continuidad que permitan a los trabajadores proyectarse a largo plazo.

Puestos más demandados y requisitos

La demanda actual se distribuye en tres niveles principales:

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Operativos: albañiles, ayudantes y operadores de maquinaria

Técnicos y mandos medios: capataces, maestros de obra y topógrafos

Profesionales: ingenieros, residentes y planificadores

En todos estos niveles, además del conocimiento técnico, se exigen competencias como la capacidad de coordinación, el cumplimiento estricto de normas de seguridad y el trabajo en equipo. Debido a esta especialización, los técnicos y mandos medios alcanzan hoy niveles de remuneración sumamente competitivos.

Es un sector que, cuando tiene estabilidad, genera empleo, permite especialización y ofrece oportunidades de desarrollo y buena remuneración, especialmente en perfiles técnicos y de supervisión. Ing. José Luis Heisecke

Habilidades blandas: el motor del entorno dinámico

Más allá del uso de herramientas o maquinaria, el buen funcionamiento de una obra depende de habilidades interpersonales indispensables:

Trabajo en equipo: fundamental para la sinergia entre cuadrillas Comunicación clara: para evitar errores en la ejecución Capacidad de adaptación: ante un entorno que cambia día a día Organización y responsabilidad operativa: vital para cumplir con los plazos y estándares de calidad exigidos

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El reto de la formalidad

La informalidad laboral aparece como un desafío estructural que impacta directamente en la calidad del personal. Al limitar la consolidación de equipos estables y reducir los procesos de capacitación, la informalidad frena la productividad. Para el titular de la Capaco, avanzar hacia la formalización no solo mejora las condiciones del trabajador, sino que fortalece la competitividad de todo el sector.

Avanzar hacia mayor formalización no solo mejora las condiciones laborales, sino que también fortalece la calidad del capital humano y la competitividad del sector. Ing. José Luis Heisecke

Una ruta de crecimiento real

Para quienes desean ingresar hoy al rubro, el camino recomendado es claro: ingresar a la obra, capacitarse en un oficio específico y buscar continuidad en los proyectos. La construcción ofrece una oportunidad real de ascenso desde roles operativos hacia posiciones de supervisión con buena remuneración, siempre que exista el compromiso de especializarse en este sector motor de la economía.

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