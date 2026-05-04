Fuerte caída interanual en la faena bovina: 66.000 cabezas menos en abril

Datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) revelan que el total de bovinos faenados en abril fue de 105.315 cabezas, frente a las 171.323 del mismo mes de 2025, lo que representa una reducción de 66.008 animales.

Es decir, una caída importante, del 38% frente al mismo periodo del año pasado, marcada por las condiciones climáticas en el Chaco, que dificultaron el traslado de animales hacia las industrias.

Al desglosar el informe del servicio veterinario, también se observa una baja intermensual en los sacrificios en plantas respecto a marzo, cuando se procesaron 159.963 cabezas, y a febrero, con 159.572 animales. No obstante, abril se ubicó levemente por encima de enero, mes en el que se procesaron 148.627 reses.

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Las categorías<b> </b>

En lo que respecta al procesamiento por categoría, la mayoría registró variaciones interanuales negativas. En abril se faenaron 12.361 novillos (-43%), 51.158 toros (-31%), 20.970 vacas (-45%) y 20.556 vaquillas (-42%), reportó Senacsa.

Cabe recordar que en el mismo mes del año pasado se faenaron 21.981 novillos, 74.845 toros, 38.508 vacas y 35.989 vaquillas.

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Top 5 de industrias

En cuanto al desempeño por plantas, correspondiente únicamente al mes de abril, el frigorífico Belén, de Minerva Foods, se posicionó como la empresa con mayor nivel de actividad, con 14.714 cabezas faenadas. Le siguieron Frigochaco, con 14.467 animales; Frigochorti, con 13.868; Neuland, con 13.627; y Victoria, que completó el top cinco con 12.230 cabezas.

El boletín del servicio muestra que la menor faena incidió en el ritmo de las exportaciones de carne paraguaya en el mercado internacional.

Impacto en las exportaciones

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, las colocaciones de carne bovina totalizaron US$ 578 millones, equivalentes a 87.899.181 kilogramos.

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En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se alcanzaron US$ 658 millones por 116.997.193 kilogramos, en 2026 se registró una caída del 24,8% en volumen y del 12% en ingresos.

Asimismo, recientemente desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) mencionaron que en el país existía una escasez de cortes como la costilla y el vacío, situación que atribuyen a las condiciones climáticas que afectan al Chaco.