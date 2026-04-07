Paraguay faena menos ganado en 2026: la caída llega al 20% en el primer trimestre

El ritmo de procesamiento de ganado en las industrias exportadoras en este 2026 no logra alcanzar el mismo dinamismo registrado en los primeros meses del año pasado. Al cierre del primer trimestre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) constata que el procesamiento en las plantas se redujo un 20% frente al mismo periodo de 2025.

Esta caída se explica porque, hasta marzo de 2026, las empresas procesaron 470.188 cabezas, frente a las 587.315 faenadas en el mismo periodo del año anterior.

El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, señaló que se debe tener en cuenta que entre enero y febrero de 2025 se registró un elevado nivel de faena como consecuencia de la sequía, y que recién a partir de marzo y abril de ese año comenzaron las lluvias en el país.

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En ese sentido, sostuvo que la disminución de la faena en los primeros tres meses del corriente año, así como la caída en la exportación de carne paraguaya, ya era esperada, considerando que la dinámica del año pasado estuvo presionada por condiciones climáticas adversas.

“Se faenaron 117.127 cabezas menos este marzo frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, en este trimestre se registra una cotización superior a la del año pasado para la carne paraguaya”, comentó.

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Mejora intermensual en el procesamiento

Al desglosar el informe del servicio veterinario, se observa una leve mejora intermensual en los sacrificios en plantas.

En marzo se procesaron 159.963 cabezas, cifra levemente superior frente a febrero, cuando se registraron 159.572 (391 animales más). En comparación con enero, cuando se faenaron 148.627 cabezas, el aumento es de 11.336 vacunos.

Desplome en todas las categorías

En lo que respecta al procesamiento por categoría, la mayoría registró variaciones negativas en términos intermensuales.

En marzo se faenaron 17.789 novillos (2%), 80.894 toros (14%), 22.313 vacas (-31%) y 27.546 vaquillas (2%).

Cabe recordar que en febrero se faenaron 18.121 novillos, 32.506 vacas, 80.894 toros y 28.051 vaquillas.

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Top 5 de industrias

En cuanto al desempeño por plantas, el frigorífico Belén, de Minerva Foods, se posicionó como la empresa con mayor nivel de actividad en marzo, con 28.211 cabezas faenadas. Le siguieron Frigomerc, con 19.118 animales; Victoria, con 17.182; Concepción, con 16.909; y Frigochorti, que completó el top cinco con 15.809 cabezas.