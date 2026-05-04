La DNIT recaudó 9,4% más en abril, pese a caída en ingresos aduaneros

El informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) señala que la recaudación consolidada de la Gerencia General de Impuestos Internos y de la Gerencia General de Aduanas, superó los G. 4,8 billones (US$ 807 millones) , lo que representa un 9,4% de crecimiento con respecto al mismo mes del año 2025.

La DNIT indica que la Gerencia General de Impuestos Internos recaudó más de G. 3,5 billones (US$ 593 millones), con una expansión interanual de 20,8%. Este repunte está relacionado en parte con los ingresos por Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) cuyo vencimiento fue justamente en el mes de abril, que va en línea con el crecimiento de la economía en el último año (6,6%).

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Ingresos en Aduanas siguen en baja

Por otro lado, la Gerencia General de Aduanas alcanzó una recaudación de G. 1,2 billones (US$ 213,8 millones), que representa una variación interanual negativa de -13,3% respecto al mismo mes del año anterior. Esta baja reportada específicamente en Aduanas se debe al efecto cambiario por la depreciación del dólar respecto al guaraní.

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El dólar cayó alrededor del 10% en lo que va de este 2026 y 25% en los últimos 12 meses.

Con estas cifras, el acumulado de Impuestos Internos y Aduanas, entre enero y abril de 2026, asciende a más de G.14,1 billones (US$ 2.365 millones), lo que representa un incremento de 5,1% en comparación con el mismo periodo de 2025, indica el informe de la DNIT.