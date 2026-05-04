Economía
04 de mayo de 2026 a la - 15:34

La DNIT recaudó 9,4% más en abril, pese a caída en ingresos aduaneros

Recaudaciones de Impuestos Internos siguen creciendo y explican el resultado de abril.
Recaudaciones de Impuestos Internos siguen creciendo y explican el resultado de abril.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) recaudó en abril un 9,4% más con respecto al mismo mes del año pasado, por mayor impulso de los Impuestos Internos, según el informe que dio a conocer este lunes. Sin embargo, los ingresos en Aduanas siguen cayendo.

Por ABC Color

El informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) señala que la recaudación consolidada de la Gerencia General de Impuestos Internos y de la Gerencia General de Aduanas, superó los G. 4,8 billones (US$ 807 millones) , lo que representa un 9,4% de crecimiento con respecto al mismo mes del año 2025.

La DNIT indica que la Gerencia General de Impuestos Internos recaudó más de G. 3,5 billones (US$ 593 millones), con una expansión interanual de 20,8%. Este repunte está relacionado en parte con los ingresos por Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) cuyo vencimiento fue justamente en el mes de abril, que va en línea con el crecimiento de la economía en el último año (6,6%).

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Ingresos en Aduanas siguen en baja

Casi US$ 35.000 millones movilizó el comercio exterior en el último año.
La baja del dólar sigue impactando en el comercio exterior y por ende en las recaudaciones de Aduanas.

Por otro lado, la Gerencia General de Aduanas alcanzó una recaudación de G. 1,2 billones (US$ 213,8 millones), que representa una variación interanual negativa de -13,3% respecto al mismo mes del año anterior. Esta baja reportada específicamente en Aduanas se debe al efecto cambiario por la depreciación del dólar respecto al guaraní.

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El dólar cayó alrededor del 10% en lo que va de este 2026 y 25% en los últimos 12 meses.

Con estas cifras, el acumulado de Impuestos Internos y Aduanas, entre enero y abril de 2026, asciende a más de G.14,1 billones (US$ 2.365 millones), lo que representa un incremento de 5,1% en comparación con el mismo periodo de 2025, indica el informe de la DNIT.