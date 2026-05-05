Deuda pública: Saldo al primer trimestre trepó a US$ 21.384 millones

El saldo de la deuda pública al cierre del primer trimestre del año ascendía a US$ 21.384, millones, que representa un aumento del 12% frente al mismo periodo del año 2025. Sin embargo, dicho valor se redujo en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), esto por el efecto del crecimiento económico, según el informe que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El saldo de la deuda pública incluye los compromisos asumidos por el gobierno central o administración central y las entidades descentralizadas, con la contratación de préstamos de organismos financieros internacionales, la emisión de bonos y la ejecución de obras públicas bajo ley llave en mano.

Muchos de estos compromisos asumidos para financiar proyectos de inversiones como obras públicas, muchas de ellas hoy en incertidumbre, debido a las dificultades que enfrenta la cartera económica para cumplirlas con sus contratistas locales.

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Deuda del gobierno central

La cartera de Economía y Finanzas señala que la deuda del gobierno central asciende a US$ 18.836 millones, que representa el 88,1% de la deuda total y 31,3% del PIB. En tanto, la deuda de las entidades descentralizadas con garantía soberana suma US$ 2.548 millones, equivalente al 12% de la deuda total y al 4,2% del PIB.

Por otro lado, al analizar la deuda según el origen de la fuente de financiamiento, se observa que, a marzo del 2026, el saldo de la deuda externa ascendió a US$ 16.850 millones, lo que representa el 88,1% de la deuda pública total y el 31,3% del PIB. En contraste, la deuda interna se situó en US$ 1.985 millones, equivalente al 10,5% de la deuda pública total y al 3,3 % del producto.

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Ajuste del PIB y baja del dólar

Cabe mencionar que el tamaño de la deuda en proporción al PIB sufrió un ajuste importante, pasando de un 41,3% de diciembre a 35,5% en marzo último. Este porcentaje fue variando durante el año 2025 debido al ajuste que sufrieron las proyecciones económicas, como también por la baja del tipo de cambio, lo cual beneficiaron al porcentaje de deuda.

Igualmente para el resultado del presente periodo ya fue incorporado la proyección de crecimiento del 4,2%, del Producto Interno Bruto (PIB) que sumado al efecto cambiario (por la baja del dólar) tuvo un incremento importante en la conversión de los valores a la divisa estadounidense. El PIB pasó de US$ 49.717 millones en el 2025, a un valor de US$ 60.233 millones a marzo último, situación que ayudó a bajar la proporción de la deuda respecto al PIB al 35%.