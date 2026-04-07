Deuda pública: Saldo aumentó US$ 2.477 millones en un año

El saldo de la deuda pública al cierre del segundo mes del año ascendía a US$ 20.694 millones, que representa un aumento del 13% frente al mismo periodo del año 2025. Sin embargo, dicho valor se redujo en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), esto por el efecto del crecimiento económico, según el informe que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La cartera estatal detalla que en febrero del 2025 había cerrado con una deuda acumulada de US$ 18.217 millones, equivalente a 36,8% del PIB, lo que implica que un año la deuda pública se incrementó en US$ 2.351 millones, y todavía no incluye la reciente emisión de bonos soberanos de US$ 1.000 millones.

El saldo de la deuda pública incluye los compromisos asumidos por el gobierno central o administración central y las entidades descentralizadas, con la contratación de préstamos de organismos financieros internacionales, la emisión de bonos y la ejecución de obras públicas bajo ley llave en mano.

Muchos de estos compromisos asumidos para financiar proyectos de inversiones como obras públicas, muchas de ellas hoy en incertidumbre, debido a las dificultades que enfrenta la cartera económica para cumplirlas con sus contratistas locales.

Lea más: La deuda pública creció 13% interanual en enero

Deuda del gobierno central

La cartera de Economía y Finanzas señala que la deuda del gobierno central asciende a US$ 18.142,6 millones, que representa el 87,7% de la deuda total y 32,1% del PIB. En tanto, la deuda de las entidades descentralizadas con garantía soberana suma US$ 2.551 millones, equivalente al 12,3% de la deuda total y al 4,5% del PIB.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, al analizar la deuda según el origen de la fuente de financiamiento, se observa que, a febrero del 2026, el saldo de la deuda externa ascendió a US$ 16.144 millones, lo que representa el 78% de la deuda pública total y el 28,6% del PIB. En contraste, la deuda interna se situó en US$ 1.998 millones, equivalente al 9,7% de la deuda pública total y al 3,5 % del producto.

Lea más: La deuda pública sigue aumentando y ya llega al 42,3% del PIB

Ajuste del PIB y baja del dólar

Cabe mencionar que el tamaño de la deuda en proporción al PIB sufrió un ajuste importante, pasando de un 41,3% de diciembre a 36,7% en febrero último. Este porcentaje fue variando durante el año 2025 debido al ajuste que sufrieron las proyecciones económicas, como también por la baja del tipo de cambio, lo cual beneficiaron al porcentaje de deuda.

Igualmente para el resultado de enero ya fue incorporado la proyección de ajuste del 4,2%, con lo cual la proyección del Producto Interno Bruto (PIB) para el presente año, según el Banco Central del Paraguay (BCP) es de G. 261.512.853 millones constantes, que en dólares llegó a un total de US$ 56.456 millones, frente a G. 250.960.810 millones constantes (US$ 49.500 millones) del 2025. La baja en la cotización del dólar se menciona como otro elemento que pesó en la conversión del PIB a dólares, lo que finalmente incidió en una menor proporción de la deuda.