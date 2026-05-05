Itaipú: hace 42 años ponían en servicio la primera unidad generadora

En esas cuatro décadas y dos años, los grupos productores del complejo hidroeléctrico paraguayo/brasileño Itaipú produjeron 3.143.581.000 MWh (1 MWh = 1000 KWh), cantidad suficiente para sostener el consumo nuestro país durante casi 143 años, en sus actuales niveles de demanda.

Las dependencias técnicas de Itaipú detallan que el 5 de mayo de 1984 “se inició oficialmente la generación de energía, de forma ininterrumpida y, añaden, realizaron “con éxito la primea sincronización con el sistema eléctrica de la ANDE y que entonces la potencia con la cual operaron alcanzaba los 200 MW, equivalente a la capacidad de la hidroeléctrica nacional Acaray.

Cuatro meses después, setiembre de 1984, comenzaron los trabajos de la segunda unidad de la central y en octubre, la energía generada con las aguas del río Paraná y el sacrificio del Salto del Guairá, alcanzó la subestación de San Roque en el estado de Sao Paulo, Brasil, paso con el que la binacional comienza a alimentar a la metrópolis brasileña.

Ya en el último trimestre de 1984, la binacional explica que “estaban dadas las condiciones “técnicas y operacionales” para el aprovechamiento hidroeléctrico del coloso. Detallan que en principio dispusieron de un par de unidades generadoras de 50 Hz, las que en conjunto sumaba un potencia de 1400 MW.

Más de 5000 MW, pico de consumo el último verano

Recordemos que en el último verano, el Sistema Interconectado Nacional (SIN), en las horas pico, traspuso los 5000 MW, más del 35% de toda la potencia instalada de Itaipú.

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Recuerdan los voceros de la binacional que en el 2016, la central Itaipú generó 103.098.366 MWh, cuatro veces más que la cantidad que consume actualmente el SIN de nuestro país. Sin embargo, no mencionan que, debido a las duras sequías que castigaron la cuenca del río Paraná y al mismo río Paraná, esa producción estuvo inclusive por debajo de los 75.000 millones, techo de la energía cuyo suministro debe asegurar la entidad binacional.

Los voceros de la entidad evocan que los 18 grupos productores de Itaipú fueron instalando a razón de dos a tres por año. Que las dos últimas (9A y 19A) produjeron desde el 2007. Cada unidad cuenta con una potencia de 700 MW, 14.000 MW de potencia instalada las 20 unidades, detallan.

Apuntan igualmente que en esas cuatro década y dos años se completó el sistema de transmisión de las líneas de 50 y 60 Hz asociadas a Itaipú”.

Apenas el 10% en 42 años

En los 42 años de generación de la gran central, de los 3.143.581.000 MWh, el Sistema Interconectado Nacional administrada por la ANDE pudo aprovechar alrededor del 10%, el 90% el sistema brasileño.

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Del 50% de esa producción, correspondiente al Paraguay, 1.571.790.500 pudo aprovechar el 20% y el 80% faltante, de acuerdo con la interpretación dominante del Tratado, cedió al Brasil a cambio de una “compensacón” que, en promedio , fumaba US$ 4,5 por cada 1000 KWh cedidos.