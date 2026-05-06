Titular del MEF reconoce descalce de PGN y no aclara como saldará deudas

Desde el sector empresarial, específicamente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), cuyo titular es Gustavo Eguez, manifestaron sus principales inquietudes al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Óscar Lovera en un encuentro que se realizó esta siesta. Entre los temas que generan preocupación en el sector empresarial se encuentran por ejemplo, las deudas atrasadas con proveedores, el impacto de la baja del dólar y reformas como limitación a las utilidades en reservas entre otros. Tras el encuentro Lovera brindó declaraciones a la prensa , donde el ministro se refirió sobre estas inquietudes.

En lo que respecta a situación financiera, detalló que los ingresos internos están creciendo con fuerza, alrededor de 20%, pero reconoció que sigue habiendo bajas en la recaudación aduanera debido al impacto cambiario, lo que reduce la cifra global de los ingresos del fisco. En total, los ingresos del Estado aumentaron 9,6% al mes de abril.

Sobre el impacto del dólar reconoció que el efecto de la baja en al cotización genera un descalce importante en el presupuesto público al hacer la conversión a la moneda local.

Ante un escenario de incertidumbre sobre el tipo de cambio, Lovera reconoció que este efecto sigue impactando y es lo que explica en gran parte la caída de las recaudaciones aduaneras.

“A nosotros nos estaba preocupando porque en estos primeros meses el efecto se nos pega más por el lado del ingreso y no tanto por los compromisos externos que sí se vienen elevando a medida que vamos avanzando durante el año” explicó.

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A lo que agregó quela compensación (con el pago de las deudas) en términos de lo que hace a las finanzas públicas, se dará un poco después del segundo semestre.

“Con el resultado al cuatrimestre estamos todavía lejos de ese resultado, ya que cerramos en alrededor del 4,2%, pero nuestra expectativa es que se mantenga la dinámica de los dos últimos meses para llegar a la estimación de un crecimiento del 8,5% para fin de año” Entonces, nos afecta a nuestra expectativa, pero todavía no podemos medir el impacto total, nosotros porque también estamos esperando a ver como impacta.

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Pagos parciales avanzan pero aún no definen como saldar

El escenario de las finanzas públicas se vuelve más delicado al considerar las obligaciones pendientes que tiene el Gobierno con proveedores, que se distribuyen en tres grandes sectores: alimentos, US$ 100 millones; obras viales, US$ 350 millones y farmacéuticas: US$ 1.000 millones.

Consultado sobre cómo se afrontarán estos pagos, Lovera admitió que el Gobierno aún se encuentra en proceso de negociación y no pudo dar una respuesta concreta.

Afirmó que en el mes de abril se logró honrar US$ 85 millones de la deuda del Estado con las constructoras y que para finales de mayo se concretaría el pago de otros US$ 65 millones. “Nuestra estimación es que después de estos pagos, más el ingreso de nuevos certificados de avance obra, la deuda quedaría alrededor de 120 millones de dólares”.

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El titular de Economía que para lograr pagar todos los compromisos pendientes del Estado con los proveedores el MEF deberá elaborar un plan de pago de aquí a fin de año, incorporando algunas cuestiones que se están discutiendo a nivel parlamentario, y así “ir cerrando los compromisos” que que tiene el MEF con este segmento en específico.

Al ser consultado por la deuda con las farmacéuticas que es la mayor, dijo que aun siguen en tratativas con el sector para poder honrar la totalidad de la misma en este año. Finalmente la apuesta oficial es que los próximos meses mejoren el ritmo, especialmente mayo, que incluye vencimientos impositivos importantes. Aun así, el propio ministro reconoció que los resultados actuales están por debajo de lo esperado.