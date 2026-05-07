Dende prevé desaceleración de la economía que crecería 4% este año y mayor presión inflacionaria

La Fundación Desarrollo en Democracia (Dende) presentó anoche proyecciones económicas en su evento de Perspectivas Dende 2026 “El mundo en guerra, un país con turbulencias” que contó con la participación de César Barreto, Alberto Acosta, Humberto Colmán y José Sáchez como expositores.

En dicho evento realizando en el hotel Sheraton, el economista jefe de Dende Humberto Colmán, ex miembro del directorio del BCP presentó un análisis referente al contexto de la economía local y mundial. Entre estos aspectos, mencionó los efectos de la guerra en Medio Oriente y la política económica de EEUU en el desempeño económico a nivel global y local, que se traducen principalmente en la caída del dólar, y el impulso en los precios de los comodities.

En lo que respecta a impacto local propiamente, Colmán detalló que la apreciación del guaraní se da justamente como efecto de estos eventos externos. Además se suman los influjos de capitales que podrían explicar una parte de la apreciación.

Al respecto, mencionó también que la apreciación del guaraní es mayor al real brasilero y que va contra mano incluso a la apreciación global del dólar

Considerando este escenario, Dende proyecta que el dólar cerrará este año en un nivel entre G. 6.300 y G. 6.494

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La economía se desacelera

Por otra parte, Colmán también detalló sobre el desempeño económico local que viene mostrando una desaceleración en su crecimiento al comparar el ritmo del año 2025, donde cerramos con un repunte del 6,6%.

El economista añadió que esto es coherente con una economía que converge al potencial del 4% y que el año 2026 mantendría un crecimiento normal gracias al buen año agrícola, a pesar de los posibles efectos del choque de oferta petrolero.

En este contexto, Dende mantiene su proyección de crecimiento del PIB crecerá en 4% para este año, tras un repunte del 6,6% del 2025, una estimación más cautelosa y menos optimista que la oficial que se mantiene en 4,2%.

Ente los sectores que marcarán el ritmo de la economía según Dende es el sector agropecuario con un crecimiento estimado del 7% por impulso de la soja (18%), mientras que para el sector industrial se prevé un crecimiento del 3,5%, electricidad y agua crecerían 6,5%, y servicios 4,7%.

En cuanto al nivel de empleos, indicó que hay una leve mejora, y que si bien los ingresos de los trabajadores del ámbito privado suben, todavía se mantienen por debajo de los niveles pre covid, con niveles todavía elevados de informalidad

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Principales riesgos: Inflación e impacto cambiario

Entre los riesgos principales señalados por Dende para este año, advierten sobre un impacto inflacionario proveniente del shock petrolero y la inflación de alimentos que podría elevarse aún más.

Tomando en cuenta la inflación mensual promedio del 2026, la velocidad actual de suba de precios ya estaría encima del 6%, por efecto de la suba de los combustibles. Para el presente año, Dende proyecta que la inflación se acelerará a 4,3% desde 2,3% que cerró en abril y por encima del 3,5% que es el objetivo del Banco Central del Paraguay (BCP).

Otro de los riesgos tiene que ver con los ingresos fiscales con estimación a la baja por la desaceleración económica, y la apreciación cambiaria y las menores transferencias de la binacionales.

En lo que respecta a las finanzas, Dende menciona entre los riesgos el gasto rígido en aumento y menor inversión. En cuanto al déficit fiscal estructural, estiman que estará alrededor del 2.0% del PIB, por encima de lo proyectado por el gobierno en 1,5% del PIB.