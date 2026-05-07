Gremio sindical cuestiona al BCP y propone un ente tripartito para definir el salario mínimo

El debate sobre el salario mínimo que entrará en vigencia en Julio continuará este viernes. Al respecto, Aldo Snead, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), comentó que en la primera mesa tripartita convocada por la ministra la semana pasada se abordaron tres temas: el reajuste del salario mínimo, la libertad sindical y la seguridad social del país.

En ese sentido, señaló que el tema que más les interesa al sector es el reajuste del sueldo básico, actualmente está en debate entre los tres actores sociales -trabajadores, autoridades estatales y empleadores- que integran la Comisión Nacional del Salario Mínimo (Conasam), donde se discute cuál será el sistema de estudio para el reajuste.

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“Estudio del BCP no es confiable”

“Se debe entender que existe una ley anual que es aplicada por el Banco Central del Paraguay (BCP), pero para nosotros no es un estudio confiable. Entonces planteamos algunas temáticas diferentes sobre tres ejes fundamentales”, explicó.

Entre los puntos planteados por el sector trabajador, mencionó en primer lugar la necesidad de un control de precios. Como segundo punto, indicó que sugieren desindexar los impuestos del salario mínimo. Y como tercer aspecto, planteó analizar si conviene que el Banco Central continúe realizando el estudio, ya que, según el dirigente, el organismo “es juez y parte” en todo el proceso.

Reiteró que los estudios del BCP “no son muy confiables”, razón por la cual solicitan un control de precios. Explicó que, antes de que se concrete una solución sobre la modificación del salario mínimo, se constatan subas en los precios de la canasta familiar.

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Sube el sueldo y la canasta básica

“Cuando se reajusta el sueldo, vuelven a subir los precios y quedamos en lo mismo. Es un círculo vicioso del cual nunca podemos salir; es una situación que se repite todos los años. Además, los impuestos no deben depender del salario mínimo porque, cuando aumenta, automáticamente también se incrementan todos los impuestos, ya sean inmobiliarios u otro tipo”, sostuvo.

En esa línea, indicó que solicitarán la creación de una institución independiente que no sea la banca matriz, sino un ente tripartito que estudie cada año el impacto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sobre la remuneración básica.

Crear un ente tripartito

“El planteamiento nuestro es que se cree una institución con los tres actores sociales: Estado, trabajadores y empresarios. No solamente que el Banco Central sea el que mida el impacto del IPC”, amplió.

En cuanto a la apertura de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, destacó que muestra disposición para escuchar todas las inquietudes y acercar las propuestas surgidas en las distintas reuniones al Poder Ejecutivo.

Snead añadió que tienen expectativas de que las autoridades comprendan que se atraviesa una situación “delicada” y que la pérdida del poder adquisitivo sigue aumentando cada año, sin que exista aún una solución definitiva al problema.

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Situación del IPS

Por otro lado, se refirió a la situación del Instituto de Previsión Social (IPS) y señaló que, para el sector trabajador, todo cambio genera expectativas. En ese sentido, esperan que el nuevo presidente de la previsional, Isaías Fretes, “no le tiemble la mano” para corregir, según Snead, todas las “barrabasadas” cometidas por las autoridades salientes de la institución.

“Es sencillo, no hay otra posición. Debemos apoyar para que todo mejore, porque entendemos que el IPS hoy no es lo que los trabajadores quieren ni la institución que está al servicio de los asegurados”, concluyó.