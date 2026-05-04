Salario mínimo: Esta semana se reúne Conasam para debatir sobre reajuste

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) es la instancia para evaluar el reajuste anual del sueldo básico de los trabajadores en Paraguay. Dicho organismo integrado por representantes del sector obrero, patronal y del gobierno se reunirán esta semana para avanzar con los análisis pertinentes y los fundamentos para aplicar el reajuste en medio de debates y cuestionamientos sobre el método que actualmente se utiliza para calcular el incremento.

Como está establecido en las disposiciones el reajuste del SML debe ser analizado por Conasam anualmente, y se aplicará en función a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el último ajuste. Cabe señalar que el último ajuste aplicado el año pasado fue de 3,6% quedando el valor actual del SML en G. 2.899.048.

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Considerando que la inflación acumulada desde julio hasta abril llega a 2,4% y que aún queda un par de meses más para sumar, el reajuste para este año rondaría el 3%, o sea alrededor de G. 87.000, un monto totalmente insuficiente para hacer frente a la realidad que debe enfrentar un trabajador que percibe el salario mínimo. Sin embargo, más del 50% de la población ocupada en Paraguay perciben ingresos por debajo del SML y solo un 15% percibe el mínimo.

Desde el sector obrero reclaman cambio en el método de ajuste y actualmente hay un par de proyectos en el Congreso que buscan cambiar este método por un sistema que refleje mejor el costo de vida de los trabajadores. En medio de estos debates, los empresarios piden respetar la fórmula del índice de precios al consumidor (IPC) y los gremios reclaman un aumento del 25%, que se establezca mediante un acuerdo tripartito.

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Peña insta a “administrar la ansiedad”

En una entrevista a medios esta mañana, el presidente de la República Santiago Peña brindó una insólita recomendación cuando fue consultado sobre el reajuste del salario mínimo.

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El mandatario pidió “administrar ansiedades” en medio de los reclamos por el método actual para reajustar el SML. Peña dijo que espera el informe de Conasam sobre la actualización del reajuste establecido en la Ley y que debe ser enviado al Poder Ejecutivo: “Es una decisión que yo no me animo a adelantar” acotó.