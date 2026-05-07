Reforma del transporte: choferes lamentan falta de participación y cuestionan la reglamentación

La Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) criticó la reglamentación de la Ley Nº 7617/2026 de reforma del transporte público impulsada por el Gobierno, al señalar que las organizaciones de trabajadores no fueron convocadas para participar del proceso, pese a sostener que son parte “insustituible” del sistema.

A través del Decreto Nº 5969, el Ejecutivo reglamentó la citada normativa “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 1590/2000”.

Sin embargo, desde el sector sindical cuestionan que las decisiones se hayan tomado sin la inclusión de los trabajadores ni de otros actores vinculados al servicio.

“No puede haber una reforma que funcione sin el concurso de los trabajadores”, sostiene la Fetrat en un comunicado, en el que además cuestiona “burócratas”, según afirman, “opinan sin conocer la realidad del sistema”.

El gremio advierte que las decisiones adoptadas podrían generar consecuencias negativas a futuro y que algunas de ellas “no pueden revertirse”, por lo que insisten en la necesidad de apertura al diálogo.

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Críticas a la exclusión de otros sectores

La organización sindical también menciona la falta de participación de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA), que —según señalan— habría acercado sugerencias durante el proceso, pero sin acceso al texto final de la reglamentación.

Desde la Fetrat consideran que esta situación refleja “una muestra del autoritarismo del Gobierno” en la definición de la reforma.

En ese sentido, insisten en que tanto trabajadores como usuarios deberían ser parte del debate, al tratarse de un servicio público esencial.

Experiencia del sector y pedido de inclusión

El comunicado remarca que los trabajadores del transporte poseen una experiencia práctica que no se adquiere en ámbitos académicos, y que debería ser considerada en el diseño de políticas públicas.

“Los trabajadores tenemos mucho que aportar en experiencia, algo que no enseña ninguna universidad”, señala el texto, al describir las condiciones diarias del trabajo en el transporte público, marcado por el tránsito caótico, el mal estado de calles y la inestabilidad del sistema.

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Multa a empresa de Cetrapam tras huelga de choferes de diciembre

En paralelo, la Fetrat también reiteró su repudio a la sanción aplicada por el Viceministerio de Transporte (VMT) a la empresa Transporte y Turismo Lambaré S.A., que asciende a 692 jornales mínimos (G. 77.159.384).

Según el gremio, la multa estaría vinculada a la huelga realizada en diciembre de 2025, la cual —afirman— fue comunicada en tiempo y forma al Ministerio de Trabajo.

El sector sindical sostiene que la medida busca “atacar a las organizaciones sindicales” y afecta directamente a la economía de los trabajadores.

Asimismo, cuestionan la postura del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, a quienes acusan de sostener un discurso de “libertad sindical” que no se condice con las decisiones adoptadas.

“Reconozcan su error y reviertan la medida”, señala el comunicado, al advertir que la sanción genera incertidumbre entre los trabajadores.

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Llamado final

Finalmente, la Fetrat exigió ser incluida en el proceso de reforma del transporte y advirtió que las decisiones actuales se están tomando sin considerar las consecuencias sociales y laborales.

“¡Háganse cargo de sus decisiones!”, concluye el comunicado firmado por el secretario general Osvaldo Casco y el presidente del gremio, Gerardo Giménez.