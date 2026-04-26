Transporte público: desde mayo “sancionarán” a empresas que realicen reguladas

El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció que a partir de mayo aplicará sanciones a las empresas del transporte público que incumplan con los niveles de frecuencia establecidos en la resolución 120 de la institución, con la cual se busca “controlar en tiempo real” la circulación de buses y reducir las llamadas “reguladas”.

La medida se implementará luego de que su aplicación fuera postergada en un acuerdo con los gremios del sector, tras el traumático último paro de buses a finales de marzo, en medio de un proceso de implementación progresiva del sistema de control.

De acuerdo con el asesor técnico del VMT, ingeniero Hugo Ramos, la normativa ya se encuentra vigente y actualmente atraviesa una fase de adaptación operativa.

“En esta primera etapa, las empresas van tomando conocimiento de la metodología de la resolución 120, los cálculos y los indicadores que se tienen en cuenta. Luego viene una implementación, donde los incumplimientos ya empiezan a tener sanciones”, explicó.

El funcionario detalló el 18 de mayo comenzará la fase de implementación, en la cual ya se aplicarán sanciones por incumplimientos.

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“Desde el 18 de mayo se inicia la siguiente etapa, donde ya los incumplimientos de algunos indicadores van a contar con sanción”, indicó en entrevista reciente con este diario.

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Control con base en GPS y billetaje electrónico

El sistema de fiscalización se basa en datos de GPS instalados en los buses y del billetaje electrónico, lo que permite al VMT monitorear la cantidad de unidades en circulación y el cumplimiento de las frecuencias.

“Cada bus transmite datos GPS. Con eso se analiza la cantidad de buses en calle, se contrasta con históricos y se determina la calidad del servicio”, señaló Ramos.

Agregó que el sistema permite clasificar el desempeño de las empresas según niveles de servicio. “Con estos indicadores se puede determinar si una empresa tiene un nivel óptimo, medio o si su servicio fue decayendo”, expresó.

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Ajustes según demanda y condiciones operativas

El asesor técnico explicó que la evaluación no se realizará comparando empresas entre sí, sino en función del comportamiento histórico de cada una, debido a las diferencias en demanda y cobertura.

“Cada empresa tiene un comportamiento distinto porque la demanda es diferente. Por eso se evalúa su propio desempeño histórico”, sostuvo.

Asimismo, indicó que factores como feriados o días de lluvia son considerados en el análisis. Ramos explicó que las sanciones estarán vinculadas al nivel de cumplimiento de frecuencias en distintos horarios del día, incluyendo horas pico, valle y nocturnas.

“Si una empresa tiene un cumplimiento del 100%, no tiene sanción. Pero si baja al 80%, ya se considera un puntaje bajo y corresponde sanción”, afirmó.

Añadió que el sistema también contempla el análisis mensual del desempeño y la repetición de incumplimientos.

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Sistema desarrollado por el propio VMT

El asesor destacó que la herramienta de control fue desarrollada por técnicos del propio Viceministerio de Transporte.

“No es un sistema comprado en el exterior. Fue desarrollado internamente por profesionales del Viceministerio, junto con expertos en transporte”, aseguró.

Consultado sobre si ya se detectó reducción de buses en circulación, Ramos indicó que se encuentran en fase de análisis.

“Se están haciendo análisis de comportamiento y se tienen en cuenta variables como días feriados o lluvia. Con eso se determina el nivel operativo de las empresas”, explicó.

Ramos reiteró que el sistema busca mejorar el servicio de transporte público a través de un esquema gradual de control y sanción.

“Durante este tiempo las empresas van viendo su desempeño y se les alerta. Luego ya se aplican sanciones si no corrigen”, enfatizó.