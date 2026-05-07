Ya se puede “sipear”: Capace apoya innovaciones en sistema de pagos

El sistema de pagos administrado por el Banco Central del Paraguay (BCP) adquirió algunas innovaciones desde este mes que prometen mejorar la experiencia de los usuarios con sus transacciones electrónicas. Una de las innovaciones introducidas por la entidad monetaria tiene que ver con la identidad del Sipap que desde este mes pasa a llamarse “SIP” y se pretende instalar el hábito de “sipear” al proceso de envío de transferencias.

Este cambio en el nombre y la imagen del Sistema de Pagos es a modo de dar una identidad y diferenciar a otros métodos del sistema privado, explicó Liana Caballero miembro del directorio del BCP.

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Iniciador de pagos incorpora el QR

Caballero detalló que el BCP lanza en breve el QR para los iniciadores de pagos, con lo que se busca mejorar la experiencia de los comercios en agilizar los cobros, de la misma manera que fue el “alias” para facilitar las transacciones de los usuarios. Actualmente ya están en producción con formato de prueba con algunos comercios y estiman que para el próximo mes ya estaría listo para lanzar oficialmente.

El iniciador de pagos es una funcionalidad del SIP ya está activo desde el 2023, pero con la incorporación del QR, buscan dar un impulso mayor a esta modalidad que permite a una empresa o comercio contratar a un tercero (como una procesadora de pagos, bancos, financieras o fintech) para gestionar y “lanzar” el cobro directamente desde la cuenta bancaria del cliente

Con el fin de trasmitir las ventajas de esta y otras innovaciones, directivos del BCP se han reunido con representantes de gremios y cámaras empresariales en esta semana. Participaron del encuentro representantes de Cámara de Comercio Electrónico del Paraguay (Capace), Fedemipymes, Asomipymes, Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Biggie, entre otros para presentar los avances y proyectos del SIP

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Capace valora apertura e innovaciones

Pablo Diaz Guerrín, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace) comentó que el gremio participó de una reunión con los directivos del BCP, la cual calificó de muy productiva. Añadió que se valora especialmente la apertura al diálogo con el sector privado y los distintos actores del ecosistema digital.

“Existe una visión clara de seguir fortaleciendo la inclusión financiera, la competencia y la modernización de los pagos en Paraguay” afirmó Diaz.

Desde Capace afirman que la incorporación de nuevas funcionalidades vinculadas al SIP y a los pagos con QR interoperables representa un paso muy importante para el país, ya que facilita las transacciones, mejora la experiencia del consumidor y genera mayores oportunidades para comercios, mipymes y plataformas digitales.

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“Desde Capace consideramos fundamental que Paraguay continúe avanzando hacia un ecosistema de pagos más ágil, seguro e interoperable, alineado con las tendencias internacionales y con las necesidades actuales del comercio electrónico y la economía digital”, afirmó Pablo Díaz.

Finalmente destacó la importancia de que estos avances se implementen con reglas claras, igualdad de condiciones para todos los participantes y manteniendo espacios de diálogo técnico entre el regulador y el sector privado