Gobierno defiende “cambios” en el IPS

Se cumplieron poco más de 15 días desde que el doctor Isaías Ricardo Fretes fue designado como nuevo presidente del IPS en reemplazo de Jorge Brítez, cuya administración fue duramente cuestionada por distintos casos de corrupción, mala atención y desabastecimiento de la previsional.

Apenas asumió y participó de la primera sesión del Consejo de la Administración, Fretes solicitó a los demás integrantes que pongan su cargo a disposición, ya que el único que renunció fue Gustavo González, representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), y su motivo fue por lealtad a Brítez.

Ante los cuestionamientos de asegurados, asociaciones y gremios a las autoridades del Gobierno que no cambian a sus representantes, el asesor económico de la Presidencia de la República, Juan José Galeano, respondió que muy al contrario de la opinión pública, sí ya se realizaron varios cambios. Entre ellos citó el de Carlos Pereira, quien renunció en febrero como representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

“También es importante que hace poco más de dos meses se hizo un cambio en el consejo en la representación del MTESS, donde había renunciado el doctor Carlos Pereira y asumió la consejera Bettina Albertini. Entonces, de un total de cinco consejeros, podemos decir que prcticamente hubo una renovación de dos, más el presidente, quien lidera ese Consejo de Administración”, sostuvo.

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Galeano recordó que Fretes está liderando sus primeras reuniones del consejo con un notorio dinamismo muy importante dentro del funcionamiento del IPS, ya que esta semana empezó a hacer algunas asignaciones, como en la jefatura de gabinete, asesoría.

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Dijo que además ya se realizaron otros cambios, como en la gerencia de logística y abastecimiento, donde asignaron como nueva gerente a Cecilia Rodríguez, y con quien ya cambiaron a aproximadamente 60 personas dentro de la composición estructural de esa gerencia.

“Nosotros estamos trabajando para que el IPS pueda dar respuesta a los asegurados y la indicación del Presidente de la República que lo ha mencionado en varias entrevistas el doctor Fretes, es hacer foco en la atención de salud”, refirió.

Fretes asumió la conducción del IPS en medio de reclamos por falta de medicamentos, demoras en la atención y denuncias de supuestas negligencias médicas que derivaron en investigaciones fiscales.

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Uno de los casos recientes que generó mayor impacto público fue el de una paciente oncológica sometida a una intervención quirúrgica errónea, hecho que incrementó la presión sobre la administración saliente.

Paralelamente, se critican numerosas y llamativas colocaciones de fondos jubilatorios del IPS en el banco Ueno, fuertemente ligado al presidente Santiago Peña.