Pago de intereses de la Deuda Pública se eleva 24,3% de marzo 2025 a marzo 2026

Los intereses al primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025 mostraron un crecimiento de la deuda pública del 24,3%, pasando de US$ 263 millones a US$ 327 millones.

En la deuda externa, los pagos ubicaron de US$ 23,2 millones en enero de 2025 a US$ 128 millones en marzo del mismo año, antes de moderarse a US$ 61,2 millones en abril. Posteriormente, retomaron una tendencia alcista hasta alcanzar US$ 123,5 millones en noviembre.

El nivel más bajo se registró en diciembre de 2025, con US$ 22,6 millones, mientras que en el primer trimestre de 2026 los pagos volvieron a incrementarse, llegando a US$ 112,3 millones en marzo.

La comparación interanual evidencia aumentos importantes al inicio de 2026. En enero, los intereses externos crecieron US$ 30,8 millones respecto al mismo mes de 2025, equivalente a una expansión de 132,8%. En febrero, el incremento fue de US$ 29,7 millones, con una variación relativa de 42,5%. En contraste, marzo registró una disminución interanual de US$ 15,7 millones, equivalente a una caída de 12,3%.

Por otra parte, los intereses de la deuda interna mostraron un comportamiento más volátil. Tras ubicarse en US$ 2,6 millones en enero de 2025, aumentaron a US$ 25 millones en febrero y posteriormente descendieron hasta US$ 6,2 millones en mayo.

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Más adelante se observó una recuperación parcial, con un pico de US$ 31,4 millones en agosto, antes de cerrar 2025 en US$ 9,8 millones. Durante el primer trimestre de 2026 volvió a registrarse una aceleración, especialmente en febrero, cuando los pagos alcanzaron US$ 37,3 millones.

Las variaciones interanuales de la deuda interna también reflejaron incrementos relevantes. En enero de 2026 los pagos aumentaron US$ 1,2 millones frente al mismo mes del año anterior, equivalente a 46,2%. En febrero, el incremento absoluto alcanzó US$ 12,3 millones, con una expansión de 49,2%, mientras que en marzo el aumento fue de US$ 5,7 millones, equivalente a 39,9%.

Los datos reflejan una elevada volatilidad en los pagos de intereses del sector público durante el periodo analizado. Además, la evolución evidencia una creciente presión del servicio de deuda sobre las cuentas fiscales.

Asimismo, la elevada participación de la deuda externa expone al sector público a riesgos asociados al tipo de cambio (a excepción de este escenario de debilitamiento del dólar en el país) y a las condiciones del mercado financiero internacional.

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En este contexto, la sostenibilidad fiscal adquiere mayor relevancia, lo que vuelve necesario seguir fortaleciendo la capacidad de generación de ingresos, mejorar la eficiencia del gasto público y avanzar en reforzar la estrategia de endeudamiento que priorice condiciones financieras más favorables y una estructura de vencimientos más equilibrada.

* Este material es elaborado por MF Economía e Inversiones.