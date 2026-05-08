Salario Mínimo: Ejecutivo buscaría alternativas al IPC para reajuste

Hoy se mantuvo una reunión del Conasam, integrado por representantes del sector obrero y del Gobierno, ya que el empresarial estuvo ausente. Tras el análisis, el viceministro de Trabajo, César Segovia, brindó detalles sobre el encuentro.

Según el funcionario, la posición del Gobierno en torno al IPC “es un instrumento” que no se limita solamente a a las personas que cobran salario mínimo, por lo que este “instrumento no es el más adecuado” para considerar el reajuste.

“Vamos a analizar variables y propuestas; creemos que eventualmente el Ejecutivo pueda salir del IPC atendiendo el análisis completo del capítulo que hace a salario mínimo”, citó.

Asimismo, confirmó que según los primeros análisis, no habría necesidad de un cambio en la Ley “por lo menos en la posición que estamos desde el Ejecutivo con el sector trabajador” y también adelantó que “hasta que sea necesario” las reuniones continuarán cada miércoles, ya que no se puede pasar del 30 de junio para una decisión.

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CUT-A y Trabajo

Por su parte, Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) dijo que la posibilidad de llegar a un reajuste del 20% “es difícil”, pero también prometió que “vamos a pelear para eso”.

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“La pérdida adquisitiva es más, estamos exigiendo un 20% para fortalecer en algunas medidas el poder adquisitivo del trabajador”, mencionó.

También acotó que el salario mínimo debería ser de G. 3.546.069 este año, por lo que el reajuste debería ser de G. 647.021.

Finalmente, el Director de Trabajo, Jorge Rivas, mencionó que para el reajuste “vamos a tener en cuenta un montón de elementos”, ya que el salario mínimo “requiere un análisis serio” y todos los aportes de los sectores vinculados serán “fundamentales”.

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