ANDE intensifica plan de iluminación pública en cinco departamentos para reforzar la seguridad

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) desplegó durante los últimos días un intenso cronograma de trabajos de mantenimiento y expansión del sistema de alumbrado público en diversos puntos del país, según informó en sus redes sociales.

Estas acciones, enmarcadas en un plan de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional, tienen como objetivo central mejorar la visibilidad y, consecuentemente, elevar los índices de seguridad ciudadana en áreas urbanas, escolares y hospitalarias que presentaban deficiencias en su iluminación.

Uno de los hitos más destacados de la semana tuvo lugar en el departamento de Paraguarí, específicamente en la zona del emblemático cerro Hû. En este punto, la institución puso en servicio un moderno sistema de iluminación con tecnología LED, tras una inversión que alcanzó los G. 500 millones. La obra no solo consistió en la colocación de artefactos, sino que requirió una adecuación técnica para garantizar la estabilidad del suministro en el sector.

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El proyecto en las faldas del cerro incluyó el montaje de dos transformadores de 25 kVA y la extensión de 2.200 metros de línea de baja tensión con sistema preensamblado. En total, se instalaron 76 nuevos artefactos LED, conocidos por su mayor eficiencia energética y prolongada vida útil. El acto de habilitación contó con la presencia del Ing. Edgar Arroyo, Jefe de la División Regional Central de la ANDE, y del ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja.

Intervenciones masivas en el Este y Yguazú

En el departamento de Alto Paraná, la empresas estatal eléctrica se centró en las ciudades de Presidente Franco y Ciudad del Este. En la primera, las cuadrillas técnicas realizaron el mantenimiento integral sobre las avenidas Bernardino Caballero y Monday. Durante la jornada del 6 de mayo, se logró la reparación de 30 artefactos de alumbrado público, devolviendo la visibilidad adecuada a estas arterias de alto flujo comercial y vecinal de la zona céntrica.

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Por su parte, en la capital departamental, los trabajos se enfocaron en las inmediaciones del Km 7 Acaray, cerca de la Universidad Nacional del Este (UNE). Se repararon 25 luminarias para resguardar el tránsito de estudiantes y se rehabilitaron 22 equipos en el área de influencia del Hospital Regional, totalizando 47 puntos de luz recuperados en la capital esteña bajo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

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Simultáneamente, en la ciudad de Yguazú, la ANDE reportó la reparación de 72 artefactos distribuidos en distintos barrios de la localidad. Los técnicos de la institución destacaron que estas tareas de mantenimiento integral son fundamentales para garantizar que las vías públicas no queden a oscuras, lo que suele ser un factor determinante en la prevención de hechos delictivos y accidentes de tránsito durante las horas nocturnas.

Alcance en la frontera y zonas rurales

El despliegue operativo también llegó al departamento de Amambay, específicamente al distrito de Pedro Juan Caballero. En la zona fronteriza, las intervenciones abarcaron una amplia lista de sectores, incluyendo Camino a Romero Kue (etapas 1, 2 y 3), el Asentamiento San Gabriel, las fracciones Villa Virgen del Rosario, Babilonia y Alta Vista, además del entorno de la Escuela N.º 7101.

En esta región del norte del país, el resultado de la movilización técnica fue la reparación de 40 artefactos que se encontraban fuera de servicio y la instalación de 6 nuevos equipos de iluminación. Según el reporte oficial, estas mejoras en la infraestructura eléctrica apuntan directamente a beneficiar la transitabilidad de los pobladores y visitantes de dichas comunidades, quienes habían solicitado el refuerzo lumínico en puntos estratégicos de sus asentamientos.

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Desde la ANDE subrayaron que estos operativos forman parte de un cronograma permanente de trabajo que busca optimizar la red de distribución a nivel nacional. La institución reiteró que el uso de tecnología LED en las nuevas obras, como la de Paraguarí, representa un avance hacia la sostenibilidad, permitiendo un ahorro significativo en el consumo de energía pública y reduciendo los costos de mantenimiento a largo plazo para el Estado.