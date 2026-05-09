Multitudinaria concurrencia en la Gran Feria de Empleo: conocé las vacancias y las empresas ofertantes

La Gran Feria de Empleo organizada por el Grupo Azeta arrancó este sábado en el Centro de Convenciones Mariscal, en el barrio Villa Morra de Asunción, reuniendo a empresas de distintos rubros que buscan incorporar nuevos talentos a sus equipos de trabajo.

La actividad se desarrolla de 09:00 a 16:00 y cuenta con acceso libre y gratuito para todos los interesados en postularse a vacancias laborales, tanto para el primer empleo como para cargos de mayor experiencia. Desde las primeras horas, se observaron importantes filas de postulantes.

Durante la jornada, los interesados pueden acercarse directamente a los stands de las empresas participantes para entregar sus currículums y realizar entrevistas presenciales con representantes de recursos humanos.

La convocatoria reúne a firmas de diversos sectores que buscan cubrir vacancias operativas, administrativas, comerciales y técnicas, entre otras áreas.

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ABC Empleos impulsa el proyecto laboral

Según explicaron desde el Grupo Azeta, esta iniciativa nace a partir de ABC Empleos, la plataforma laboral del grupo empresarial que busca facilitar el vínculo entre quienes ofrecen puestos de trabajo y quienes buscan empleo.

“Lo que busca es que sea más fácil ofrecer vacancias para las empresas y que los postulantes puedan encontrar empleos”, señalaron desde la organización.

Recordaron además que el uso de la plataforma es completamente gratuito, tanto para las empresas que desean publicar sus vacancias como para las personas que buscan registrarse y acceder a ofertas laborales.

El evento se realiza en el Centro de Convenciones Mariscal, ubicado sobre Dr. Juan Eulogio Estigarribia 5086, en Asunción.

Empresas que estarán presentes en la Gran Feria de Empleo

Incentiva

Pederzani

Ferrex

Abasto S.A.

Biggie express

Universidad Autónoma de Asunción

Gabana

Electroban

Capital Humano

GP etiquetas adhesivas

Azeta Mandatos & Servicios

Grupo Cavallaro

aposta.LA

Tigo

TalentHubPy

Nexo

La Vienesa

Grupo Cavallaro

Sueñolar

Mercurio S.A.

Fundación Paraguaya

Jardín de la Paz

Banco Atlas

Azenta Inversiones Inmobiliarias

Lepanto Service Group

Koala

acapuedo

Connecting

Penta Azeta

Coaching Solutions

Vanguardia

INREF

abc

Inmobiliaria del Este

Credi Solución

Biggie farma

Rios Repuestos RG S.A.

Avanza Outsourcing Solutions

Coca-Cola Paresa Paraguay

Nueva Americana

Vacancias en una amplia variedad de rubros

Las firmas que buscan reclutar colaboradores en esta feria tienen vacancias en los siguientes cargos:

atención al cliente,

caja,

administración,

contabilidad y auditoría,

análisis y data,

ejecutivo comercial,

telemarketing,

operador de call center,

cobranzas,

marketing y marca,

operaciones ylogística,

producción e industria,

mantenimiento y soporte técnico,

ingeniería,

gastronomía,

transporte,

retail y sucursales,

seguridad y servicios generales,

gestión y proyectos,

sonidista,

pasante universitario,

bienestar estudiantil.

Formación y herramientas para el éxito laboral

Durante la feria, además de reunir en un mismo lugar a empleadores con postulantes, también será espacio de networking. El evento contará con espacios dedicados a la formación práctica, donde profesionales brindarán orientación clave para mejorar la empleabilidad:

Talleres de CV: orientación técnica para elaborar un orientación técnica para elaborar un currículum profesional y efectivo.

Preparación de entrevistas: consejos prácticos para consejos prácticos para afrontar procesos de selección con éxito.

Charlas magistrales: líderes empresariales compartirán sus experiencias y brindarán recomendaciones para el mundo corporativo actual.

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