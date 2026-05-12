Caída del dólar: Exportadores de banana estiman US$ 6 millones menos de ingresos en 2026

El desplome de la moneda estadounidense preocupa al sector bananero paraguayo, dado que la baja de la cotización ya es más de 1.446 puntos de diferencia con respecto al promedio del año 2025, indicó a ABC Hugo Franco, productor de Tembiaporã, a la par de asegurar que la mayoría de los integrantes del sector son productores y exportadores.

Según lo destacado, este sector aglutina a poco más de 20.000 familias de los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Cordillera, además de otras zonas que se vienen sumando al negocio bananero, como Alto Paraná, Canindeyú y Concepción.

Explicó que en 2025 enviaron productos por más de US$ 26.076.000. y estiman que para este año, la suma estará en torno a los US$ 20 millones. “Si la divisa norteamericana se sigue manteniendo en niveles de G. 6.070 a G. 6.100, son G. 1.400 menos que el promedio de G. 7.500 que se logró el año pasado. Significaría dejar de percibir ingresos por G. 37.705 millones para los productores, aproximadamente US$ 6 millones menos”, contó.

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Exceso de productos importados en el mercado interno

Franco manifestó que a la baja de la divisa norteamericana también se suma la situación del mercado interno con la importación de mercadería provenientes de países vecinos. Explicó que, cuando existe una gran cantidad de productos a nivel local, el precio empieza a reducirse, situación que afirmó se está observando en el Mercado Central de Abasto y otros puntos de comercialización.

“Internamente también tenemos otros gastos, como cargar, embalar y paletizar para un buen empaque. Todo ese proceso incrementó. Enfrentamos dos escenarios difíciles: por un lado, la baja cotización del dólar, que hace que recibamos menos ingresos, y por el otro, los costos internos”, indicó.

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Impacto de la suba del combustible

Otro desafío que, según comentó, enfrenta el sector es el encarecimiento del combustible, lo que incide en el costo del flete para trasladar el producto. En el caso de los envíos a Argentina, señaló que el costo se elevó en US$ 300 más por cada camión.

En cuanto a los costos operativos, alegó que enfrentan la competencia de otros países exportadores en los mercados de Argentina y Uruguay, destinos de exportación de las bananas paraguayas.

Desventaja frente a otros países exportadores

“La poca desvalorización de la divisa norteamericana en Argentina, nuestro principal mercado, al igual que en Uruguay, nos pone en desventaja frente a los exportadores de Ecuador, Brasil y Bolivia”, detalló Franco.

Añadió que Ecuador, principal competencia de Paraguay en exportación de banana en el mercado Argentino, no enfrenta un impacto tan negativo debido a que su moneda oficial también es el dólar.

Pese a estas cuestiones, Franco comentó que el sector se “muestra optimista” ante una pronta respuesta del equipo económico frente al panorama cambiario. Si bien reconoció que el rubro de la banana dispone de una dinámica diferente a la de otros gremios exportadores, insistió en la necesidad de medidas.

Intervención del BCP

“Esperamos que exista una intervención del Banco Central a nivel de regulación monetaria y que no se desplome más el dólar -caída que casi llega al 25% internanual-. Necesitamos que la institución utilice sus instrumentos legales, porque cada año intervino tanto ante un desplome de la moneda norteamericana como a la inversa”, explicó.

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