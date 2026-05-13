EmprendeTech: Google y Oracle capacitarán a emprendedores en uso de herramientas de IA

El encuentro EmprendeTech se desarrollará el viernes 5 de junio, de 09:00 a 12:00, en el Centro de Experiencias Fepy del Comité Olímpico Paraguayo, cuya participación será libre y gratuita, con inscripción previa y cupos limitados.

La edición del EmprendeTech se define como una nueva experiencia enfocada en inteligencia artificial, productividad y herramientas digitales orientadas a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), emprendedores y nuevos talentos, que se desarrollará dentro de La FerlA, espacio de innovación y tecnología de la edición 2026.

La propuesta es impulsada por el Viceministerio de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (Dinaem), en alianza con la Unión Industrial Paraguaya (UIP), como parte de una agenda que busca acercar nuevas capacidades, conocimientos y herramientas aplicadas al crecimiento empresarial y la transformación digital.

“La transformación digital dejó de ser una conversación exclusiva de las grandes compañías. Hoy emprendedores y mipymes necesitan acceder a herramientas concretas que les permitan adaptarse, crecer y desenvolverse en nuevos escenarios”, señalaron desde la organización.

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Capacitarán a emprendedores sobre uso de herramientas de IA

Indican que como parte de esta experiencia, Google for Education y Oracle Next Education & Oracle University participarán con contenidos orientados a productividad, automatización, inteligencia artificial y nuevas dinámicas de trabajo aplicadas al mundo real, que incluye temas vinculados a inteligencia artificial aplicada a negocios, herramientas digitales gratuitas, automatización, innovación y nuevas habilidades para competir en entornos cada vez más digitales.

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Desde el MIC resaltaron que este evento es el más importante del sector empresarial del país y en esta edición buscan transmitir todas las herramientas para que los emprendimientos puedan potenciarse, basándose en las necesidades para que las pequeñas empresas se digitalicen y usen las herramientas.

“Sobre todo de la inteligencia artificial para hacer crecer sus negocios, para vender más, para llegar a más clientes, para hacer más rápido y mejor sus operaciones, y así ganar con más competitividad. También vamos a estar lanzando novedades para todos los emprendedores desde una plataforma donde van a poder cargar sus emprendimientos y hacer negocios en línea”, explicó Romina Da Re, directora Nacional de Emprendedurismo del MIC.

Para las capacitaciones impartidas por Google y Oracle, adelantó que se contará con especialistas de nivel internacional que van a estar transmitiendo herramientas gratuitas que tienen estas plataformas para mejorar la productividad tanto en estudiantes universitarios como en emprendedores que ya tienen sus empresas formadas.

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Invitan a feria de emprendedores para aprender a usar IA

Agregó que están trabajando desde su dirección en promover el emprendimiento de universitarios, articulando acciones con universidades del interior a fin de conseguir medios de transporte para que puedan participar del evento.

Entre las capacitaciones, citó la de Google First Startups, que sirve para potenciar los emprendimientos y la digitalización mediante la IA, herramientas que están al alcance para hacer crecer negocios.

A fin de dar a conocer quienes brindarán las charlas, comentó que estarán informando sobre los mismos en el transcurso de las semanas a través de las redes sociales del MIC, la plataforma de la Fepy y de la UIP.

Recordó que las mipymes componen prácticamente el 98% de las empresas de Paraguay.

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Por su parte, Lorena Méndez, vicepresidenta de Asuntos Gremiales de la UIP y directora de Relaciones Públicas de la Fepy, destacó que el evento está dirigido a jóvenes, emprendedores e innovadores que quieren aprender, escuchar y sobre todo reaprender muchos conceptos que hoy día están en el ambiente.

“Son herramientas que las podemos utilizar y hoy con esta alianza con el MIC, con el área del Club Mipymes que funciona en la UIP, consideramos que es supervaliosa poner estas herramientas a disposición de todos los jóvenes y no solo los jóvenes, de todos los emprendedores cualquiera sea la edad”, resaltó.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la plataforma habilitada de la Fepy en su página web.