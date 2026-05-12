Galeano afirma que Estado trabaja en “eficiencia administrativa” para contener deuda

El asesor de la Presidencia en Asuntos Sociales y Económicos, Juan José Galeano, reconoció que la deuda con las farmacéuticas sigue estando por encima de los US$ 1.000 millones -monto con el que arrancó el año- pero aseguró que el Gobierno trabaja en mecanismos alternativos de financiamiento para evitar que siga creciendo el pasivo con proveedores del Estado.

En conversación con ABC, explicó que los pagos a los sectores de la construcción y farmacéutico, considerados los más elevados, se realizan conforme a los calendarios definidos en reuniones desarrolladas entre abril y mayo de este año. Entre ambos rubros, la deuda supera los US$ 1.350 millones.

“En esas reuniones se establecieron pagos adicionales con respecto a lo que se venía pagando anteriormente. En el caso específico de las farmacéuticas el compromiso del Ministerio de Economía fue de US$ 180 millones, los cuales se están ejecutando. Hasta ahora de ese acuerdo ya se abonó en torno a los US$ 100 millones”, aseguró Galeano a este diario, tras su participación en el congreso “Visionarios: Economistas del Mañana”, organizado por el Club de Economía de la UCA el pasado lunes en el Instituto del Banco Central del Paraguay.

Desde el sector de las farmacéuticas así como desde la industria de la construcción, sin embargo, el empresariado informó esta semana que los pagos de los compromisos se están dando efectivamente, aunque advirtieron que con la generación de nuevas deudas, por la provisión de productos y servicios mes a mes, no se percibe la amortización efectiva del endeudamiento total.

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Cesión de derechos a entidades bancarias

El funcionario señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas impulsa mecanismos alternativos, como la cesión de derechos a entidades bancarias. Indicó que esta herramienta, aún pendiente de reglamentación por diferencias técnicas entre el MEF y representantes del sector, permitiría que los proveedores cedan sus facturas a bancos mientras el Estado asume el compromiso de pago en plazos de 24 o 36 meses.

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Consultado sobre cómo afrontará el Estado nuevos compromisos mientras ya se elabora el Presupuesto General de la Nación 2027 sin contar todavía con recursos suficientes para cubrir obligaciones del PGN 2026, Galeano sostuvo que “ahí hay muchos espacios de mejora”.

Indicó que actualmente “una parte de la deuda” se está saldando, “otra se está trabajando en la cesión y otra en un flujo adicional de pago”.

Asimismo, afirmó que el objetivo es evitar que las obligaciones con proveedores continúen aumentando. “Se está trabajando en la eficiencia administrativa y ahí hay un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, la Dirección de Contrataciones Públicas y obviamente también hay que entregarle previsibilidad al sector privado de qué es lo que se va a recibir y entregar en lo que queda del año y qué es lo que se va a pagar también”, manifestó.

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“La clave es no seguir aumentando el nivel de la deuda”

Sobre la elaboración del PGN 2027, Galeano afirmó que “la clave es no seguir aumentando el nivel de la deuda”.

Reconoció que gran parte del gasto rígido corresponde al pago de salarios en sectores sensibles como salud, educación, seguridad y transferencias sociales, aunque remarcó que el desafío pasa por mejorar la eficiencia.

“Debemos mejorar en la eficiencia de ese gasto, garantizarnos de que cada guaraní invertido en estos sectores llegue a la ciudadanía”, afirmó.

Al ser consultado sobre cómo lograrán trasladar esos recursos a mejores servicios, respondió que existen “varios mecanismos”, entre ellos la transparencia y la mejora de protocolos.

“Debemos trabajar en los protocolos, y que los puestos se asignen con formación en los lugares correctos, entonces, todo eso lo estamos llevando adelante. No es una tarea sencilla, sin embargo creo que hay sectores en los que se ha mejorado”, reconoció.

Entre las instituciones donde, según dijo, se registran avances, mencionó al Ministerio de Salud y al Instituto de Previsión Social (IPS), especialmente en áreas vinculadas a salud, jubilaciones y pagos.

“Se está trabajando tanto en las áreas de Salud, el área de Jubilaciones y en los pagos, además de las áreas de seguridad y transferencias sociales que son nuestros componentes principales de los gastos rígidos”, expresó.

Inflación de alimentos

En cuanto al costo de los alimentos, Galeano señaló que los últimos indicadores muestran una estabilización en el ritmo de incremento de precios.

“Nosotros vemos los últimos datos de inflación de alimentos y vemos que si bien siguen creciendo, vienen creciendo a un ritmo ya menor a lo que crecían anteriormente, o sea vemos cierta estabilización en los precios. Esto no quiere decir de ninguna manera que los precios bajan, sino que los precios actualmente se mantienen en esos niveles”, refirió.

Añadió que el desafío pasa por incrementar la producción y mejorar la oferta para evitar que el encarecimiento afecte con mayor fuerza a las familias.

“Cada vez se deben de producir más bienes y alimentos, y que obviamente una parte se exporta y otra parte que se puedan vender a nivel local a precios competitivos y que puedan ser razonables para las familias”, sostuvo.

Salario mínimo

Respecto al reajuste del salario mínimo, cuyo análisis ya inició en el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), Galeano evitó adelantar una posición oficial hasta que concluyan las reuniones y exista una propuesta elevada al Poder Ejecutivo. Cabe recordar que la próxima reunión de la Conasam está prevista para mañana miércoles en la sede del Ministerio de Trabajo.

En otro momento de la entrevista Galeano, se referió a las críticas sobre la fórmula de ajuste basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicó que actualmente el IPC general se ubica por encima del IPC de alimentos.

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“Coyunturalmente hoy, con los datos que se cuentan a abril el IPC General está por encima del IPC de alimentos, entonces ahí deberíamos estar muy cuidadosos al mencionar solo un IPC como el de alimentos, porque si hoy se ajustase el salario mínimo por el IPC de alimentos sería menor que el ajuste por el IPC General”, sostuvo finalmente.