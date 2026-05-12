Persiste preocupación en sector de salud por falta de definición sobre saldo de las deudas

Desde la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (CRIPFA) confirmaron la recepción de unos US$ 100 millones correspondiente al compromiso asumido por el Gobierno para el mes de abril, lo que detallaron, generó un alivio momentáneo entre los proveedores, ya que permitió recuperar cierta previsibilidad luego de meses de incertidumbre.

Sin embargo, en un comunicado emitido esta tarde expresaron nuevamente que la preocupación vuelve a centrarse en el saldo total de la deuda (casi US$ 1.000 millones), y especialmente en la falta de claridad sobre cómo y cuándo se abonará el resto de los compromisos asumidos por el Gobierno.

El gobierno había anunciado un pago parcial para abril de US$ 100 millones y US$ 80 millones para este mes de mayo. No obstante, según los referentes del gremio, este monto sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la deuda acumulada y a la delicada situación financiera que atraviesan muchas empresas.

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Persiste la incertidumbre

A esta incertidumbre se suma además, la falta de avances concretos sobre el mecanismo de cesión comprometido por las autoridades que tendría una definición para estos meses.

“Hace más de un mes no existen novedades sobre las negociaciones con la banca privada, pese a que los proveedores ya habían revisado una propuesta de documento antes de Semana Santa”, lamentaron desde el gremio.

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Además, expresaron también que en el Congreso continúa sin tratamiento un proyecto de modificación de la Ley de Presupuesto que resulta clave para que la cesión pueda alcanzar a todos los proveedores del Ministerio de Salud y no solo a los que proveen medicamentos.

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Detallaron que actualmente la normativa solo permite incluir deudas vinculadas a medicamentos, dejando afuera servicios esenciales y compras realizadas vía amparo judicial para tratamientos de enfermedades complejas y catastróficas. “De aprobarse hoy la cesión sin esa modificación legal, cerca de la mitad de los proveedores quedarían excluidos del cobro. El sector urge a los legisladores a dar prioridad inmediata al tratamiento de esta reforma, ante el creciente riesgo financiero que enfrentan numerosas empresas vinculadas al sistema de salud”, reiteraron desde CRIPFA.