Salario mínimo: UIP pide incluir el gasto del trabajador y la competitividad país en el debate

El análisis sobre el ajuste de la remuneración básica que entrará a regir en julio sigue en discusión en el Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam). Sobre el punto, el presidente de la UIP señaló que el esquema funciona y que se trata de una regla actualmente establecida.

Duarte sostuvo que existen diversas interpretaciones sobre el tema y que en algunos casos se cuestionan los datos del Banco Central del Paraguay (BCP). Sin embargo, afirmó que tanto la UIP como él consideran que es una de las instituciones de mayor credibilidad en el manejo de la información económica.

“No hay por qué cuestionar la información del Banco Central. Hay veces que favorece y otras no. En lo que sí debemos abocarnos, si queremos un estudio serio, es que el salario está ligado a una serie de componentes”, alegó.

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En ese sentido, añadió que al analizar el Código Laboral y la llamada “mal entendida estabilidad laboral”, se generan costos que no benefician ni al trabajador ni al empleador, sino que “benefician a un tercer sector judicial o jurídico”, que termina interviniendo en la relación laboral.

“Hay que ser cumplidores de la Ley”

Según Duarte, si se quieren realizar cambios, estos deben ser profundos y no limitarse a que los involucrados se sienten a “decir que porque se necesita, lo hacemos”. Además, sostuvo que desde el sector que representa consideran que “hay que ser cumplidores de la ley”, les guste o no, haya sido sancionada de común acuerdo o no, pero es la que debe respetarse.

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“Si queremos trabajar con nuevas reglas, sentémonos y acordemos, pero dentro del bipartidismo (empleador- trabajador), apostando siempre al diálogo”, indicó.

Rechazo al decreto

Sobre la posibilidad de establecer el reajuste del salario mínimo vía decreto, sostuvo que le “parece totalmente ilógico” mientras exista un marco jurídico con rango de ley.

Para Duarte, esta opción “no es coherente” y debe respetarse la normativa vigente. Agregó que si quieren modificar las reglas, debe hacerse mediante acuerdos y sobre una base legal sólida.

Incluir estructura de costos

El indsutrial también afirmó que el salario mínimo no debe analizarse solo desde el ingreso, sino también desde la estructura de costos para el trabajar partiendo de su unidad familiar.

Agregó que también cambió la dinámica laboral, ya que anteriormente trabajaba solo el hombre, mientras que actualmente ambos cónyuges participan del mercado laboral y la cantidad de hijos es menor.

“Paraguay enfrenta problemas estructurales como el transporte público, que afecta directamente el bolsillo del trabajador, y el sistema de salud, donde si bien existe cobertura a través del Instituto de Previsión Social (IPS), persisten deficiencias que generan mayores costos. Todos estos aspectos hay que colocarlos en los estudios”, apuntó.

Competitividad y calidad del empleo

Duarte remarcó que, aunque las reglas deben cumplirse, el debate debe pensarse en función país y en todo lo que implica un aumento del salario mínimo. En ese sentido, sostuvo que no solo se trata del ingreso, sino también de los costos asociados y de la competitividad del Paraguay.

“El tema no debe analizarse solo desde el lado del ingreso, sino también desde los costos reales y de cómo se comporta la unidad familiar. Nosotros hablamos de la necesidad de tener competitividad como país, no solo de discutir el salario mínimo, sino de la calidad del empleo, que los trabajadores estén mejor formados y que los ingresos sean mayores”, resaltó.

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Diálogo con trabajadores

El dirigente afirmó que la UIP mantiene reuniones permanentes con centrales obreras legalmente constituidas y que existe disposición para abordar los temas dentro del diálogo social.

Señaló que la institución no está alejada de ninguna posición y que apuesta a mantener el diálogo como herramienta principal.