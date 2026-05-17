ANDE proyecta compra de hasta un millón de medidores inteligentes: ¿Cuánto debe invertir?

Hace semanas, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) viene recibiendo críticas y reclamos de los usuarios por supuestas sobrefacturaciones, debido a facturas con elevados montos de consumo. Desde la institución, su titular, el Ing. Félix Sosa, señaló que esto se debe a que en los meses del verano, la demanda de energía por hogar aumenta indefectiblemente.

Sin embargo, días antes, el jefe de la División Comercial de la ANDE, Ever Colmán, admitió en un programa radial que detectaron casos en los que los funcionarios no realizaron la lectura presencial de los medidores de marzo último. Esta omisión derivó en facturas con montos artificialmente bajos que, en abril, se convirtieron en “facturazos” al sumarse el consumo no registrado anteriormente.

Debido a esta situación que se repite -y se denuncia- cada tanto en la ANDE, ABC consultó a la institución sobre el escenario actual de la empresa estatal en cuanto a su capacidad técnica y humana para realizar las mediciones. La ANDE se encuentra analizando la factibilidad técnica, económica y presupuestaria para una eventual adquisición masiva de medidores inteligentes con tecnología de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI, por sus siglas en inglés).

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Incorporación progresiva de medidores inteligentes

La proyección inicial que analiza la mesa técnica apunta a un escenario de incorporación progresiva de hasta 1.000.000 de medidores inteligentes, según confirmó el gerente comercial de la empresa estatal, el Ing. Hugo Rolón. “La cantidad final, el cronograma y la modalidad de contratación dependerán de los resultados del análisis y de las aprobaciones institucionales correspondientes”, adelantó.

Actualmente, la ANDE tiene un total de 1.866.827 medidores instalados en todo el territorio nacional. De este universo global, apenas cerca de 50.000 suministros se encuentran telemedidos o con sistema de lectura remota.

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En tanto, la tecnología inteligente propiamente dicha funciona de modo incipiente a través de un plan piloto que abarca a 4.850 medidores inteligentes AMI instalados exclusivamente en el barrio Villa Morra de Asunción. Este proyecto específico sirve a la ANDE para evaluar las funcionalidades operativas y la respuesta de la red antes de dar luz verde a una compra de gran envergadura.

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Brecha tecnológica y el potencial en baja tensión

La diferencia entre los sistemas de medidores disponibles radica en la profundidad de la automatización. Mientras que la telemedición o lectura remota convencional permite obtener los datos de consumo sin necesidad de una visita presencial mediante un módem de comunicación —sistema aplicado hoy al 100 % de los grandes clientes con potencia reservada—, la medición inteligente AMI ofrece una infraestructura bidireccional, explicó el Ing. Rolón.

Esta tecnología avanzada no solo remite la lectura, sino que reporta eventos, alarmas y monitoreo operativo en tiempo real para el usuario, permitiendo a la ANDE gestionar la demanda y al cliente verificar su comportamiento de consumo de forma permanente.

El mayor nicho para la expansión de esta tecnología se concentra en el segmento de Baja Tensión, que nuclea principalmente a clientes residenciales y comerciales. En esta categoría existen 1.822.111 suministros, de los cuales solo 38.500 ya se encuentran telemedidos. Esto deja un potencial de crecimiento de 1.783.611 suministros que operan con el sistema tradicional y que están en condiciones de migrar hacia los esquemas modernos.

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Por su parte, en Media, Alta y Muy Alta Tensión, el universo telegestionado abarca a unos 11.500 clientes de alto consumo.

La estructura operativa actual para el registro de los consumos descansa sobre un plantel de 400 lectores distribuidores activos. Al restar los 50.000 clientes que ya cuentan con lectura a distancia, el volumen neto que requiere la verificación presencial e individual queda en 1.816.827 medidores. Para cubrir esta demanda, cada funcionario técnico realiza en promedio unas 4.550 lecturas mensuales, lo que representa una carga de 206 lecturas por día por trabajador, tomando como base un mes tipo de 22 días hábiles. Esta fuerza laboral se distribuye por agencias regionales según la densidad de suministros asignados a cada zona.

Inversión inicial y costos de mantenimiento

Ante la consulta de si la ANDE debe abocarse a la incorporación de más personal o acelerar la compra de tecnología, el gerente comercial explicó que ambas opciones son necesarias pero atienden a plazos diferenciados.

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En el corto plazo, la estatal incorporará más lectores físicos para sostener el sistema tradicional debido al crecimiento vegetativo de la red y a las regularizaciones de conexiones clandestinas que se realizan cada año. No obstante, Rolón enfatizó que la solución estructural definitiva consiste en avanzar de forma progresiva hacia la medición inteligente, reduciendo la dependencia manual y blindando el control comercial de las pérdidas.

La transición hacia las redes inteligentes de distribución eléctrica implica una inversión económica importante para las finanzas de la ANDE. Un medidor inteligente monofásico o trifásico con capacidad AMI promedia un costo referencial del orden de los US$ 200 por unidad en concepto de inversión inicial. A esta cifra se debe adicionar un costo de mantenimiento anual de entorno al 20%, destinado al pago de licenciamientos de software de gestión, actualizaciones del sistema (MDC y MDM) y soporte tecnológico.

Por su parte, el salario promedio mensual devengado de un lector distribuidor es de aproximadamente G. 4.500.000, y demás conceptos remunerativos, correspondientes a bonificaciones por lecturas y distribución de facturas.

“No se trata, por tanto, de elegir una sola opción, sino de mantener la lectura presencial donde aún sea necesaria y, al mismo tiempo, invertir gradualmente en tecnologías de lectura remota”, concluyó el gerente comercial.

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Inversiones estimadas

Haciendo un cálculo en base a las estimaciones de costos proporcionadas por la gerencia comercial, la incorporación progresiva de 1.000.000 de medidores inteligentes a un valor promedio de US$ 200 por unidad— requerirá de una inversión inicial de US$ 200.000.000. A este monto global de partida se le deberá indexar un costo de mantenimiento operativo de US$ 40.000.000 anuales, destinados a cubrir el canon del 20% en concepto de actualizaciones tecnológicas y licenciamientos de los softwares de gestión de datos de medición, mencionados por el Ing. Rolón.

Ahora, si la administración resolviera universalizar el sistema y cubrir la totalidad del potencial remanente en Baja Tensión, que asciende a 1.783.611 suministros residenciales y comerciales que todavía dependen de las planillas físicas, la inversión inicial de la ANDE saltaría a US$ 356.722.200. Bajo este segundo escenario de digitalización total, el presupuesto para el soporte técnico y el mantenimiento de la red de transmisión bidireccional demandaría una asignación anual complementaria de US$ 71.344.440 para asegurar la sostenibilidad del sistema.