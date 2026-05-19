ANDE evalúa ofertas para comprar más de 159.000 nuevos medidores

La ANDE avanza con tres llamados a licitación pública que apuntan a reconfigurar el control del consumo eléctrico en todos sus niveles. Las convocatorias apuntan desde el blindaje de las grandes líneas de transmisión hasta el abastecimiento de los usuarios residenciales e industriales.

Según contó el gerente comercial de la institución, el Ing. Hugo Rolón, la empresa estatal busca incorporar un lote masivo que supera los 159.000 equipos para acompañar el crecimiento del sistema y frenar las pérdidas comerciales.

El primer frente operativo corresponde a la Licitación 467714 (LP1865-25), destinada a la adquisición de 516 medidores digitales multifunción. Estos dispositivos de alta precisión (Clase 0.2s) se orientan exclusivamente al monitoreo de las líneas de transmisión de 500 kV, 220 kV y 66 kV, así como a las principales subestaciones, explicó el Ing. Rolón.

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Sus cualidades técnicas permiten medir la calidad de la energía mediante el registro de armónicos y fluctuaciones, además de aportar datos importantes para el balance energético que determina el porcentaje real de pérdidas eléctricas en las salidas de las líneas.

Blindaje en alta tensión y renovación en los hogares

Actualmente, la ANDE ya cuenta con este tipo de tecnología multifunción operativa en los nodos más estratégicos de la red nacional y en los puntos de interconexión con las centrales binacionales de Itaipú y Yacyretá. Esta nueva compra de 516 unidades responde a las exigencias del Proyecto de Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión, un programa que cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Los equipos importados servirán para dotar de tecnología avanzada a las nuevas celdas de 23 kV y a las posiciones que la empresa estatal moderniza de forma progresiva en diversas estaciones del país.

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En lo que respecta al consumo masivo de los hogares y comercios, la empresa estatal impulsa la Licitación 477718 (LP1982-25) para la compra de medidores electrónicos de conexión directa. La convocatoria exige un total de 110.000 medidores monofásicos y 48.500 trifásicos. Estos aparatos multitarifa registrarán, de forma directa, la demanda máxima y el consumo de energía de los clientes abastecidos por la red de baja tensión, un segmento donde la ANDE concentra el grueso de sus usuarios.

El gerente comercial puntualizó que el parque actual de la ANDE ya completó una migración casi total hacia la era digital, dado que el 99% corresponde a medidores electrónicos o digitales convencionales. El resto del ecosistema se divide en un 0,75% de medidores electrónicos de conexión indirecta y un escaso 0,25 % de medidores inteligentes (AMI).

Con este nuevo lote de 158.500 equipos de conexión directa, que hoy se encuentra en plena etapa de evaluación y adjudicación, la entidad pretende cubrir el crecimiento vegetativo de usuarios, atender la regularización de clientes y sustituir los equipos averiados por severas condiciones climáticas.

Control a las industrias y grandes consumidores

El tercer eje de la estrategia comercial apunta al segmento corporativo mediante la Licitación 477920 (LP1983-25). Este llamado prevé la compra de 1.000 medidores electrónicos de conexión indirecta, diseñados específicamente para industrias y grandes clientes que poseen sus propios Puestos de Distribución Exclusivo (transformadores propios).

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Al operar mediante transformadores de corriente y potencial, estos dispositivos ofrecen una alta capacidad de almacenamiento para perfiles de carga, medición por tramos horarios y compatibilidad total con sistemas de telegestión a distancia.

En el presente, la institución gestiona 14.000 medidores de conexión indirecta instalados en las firmas con mayor demanda energética del país. Dentro de este grupo, unos 3.700 corresponden a clientes con tarifas binómicas y potencia reservada, quienes ya disponen de un 100% de cobertura con telemedición, según contó el Ing. Rolón.

Los mil equipos nuevos solicitados en este concurso —que también ingresó a la etapa de evaluación y adjudicación— permitirán a la ANDE manejar un stock suficiente para absorber la demanda anual de nuevas industrias y suplantar los equipos obsoletos.