Salario mínimo: Prosigue mañana evaluación sobre reajuste

El reajuste del Salario mínimo legal que se aplicará en el presente período sigue en la agenda de discusión y para mañana justamente el Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam) tiene previsto realizar su tercer encuentro.

En el encuentro anterior de la semana pasada, el sector trabajador presentó una propuesta de incremento del SML en 20%, argumentando que el salario vigente de G. 2.899.048 es insuficiente para cubrir el costo de la canasta, por lo que justifican que reajuste por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) está desfasada y no se ajusta a la realidad de los trabajadores.

El sector obrero presentó además los resultados de una encuesta sobre el costo de vida, que sostienen supera actualmente los G. 7,6 millones.

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Sector patronal pide mantener condiciones actuales

A su vez, desde el sector empleador refirieron que se mantienen en las condiciones actuales establecidas en la le para el reajuste en base al IPC. Incluso refirieron que según los estudios que ellos maneja, el trabajador puede sobrevivir con el salario mínimo actual.

Desde distintos sectores y desde el mismo gobierno han reconocido que el actual parámetro (variación anual del Índice de Precios al Consumidor del BCP) utilizado para reajustar el salario mínimo es insuficiente.

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Recientemente, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) Marcos Riquelme también comentó que sería bueno discutir otros métodos que reflejen mejor el salario de los trabajadores, aunque recomendó que si se está pensando en cambiar la fórmula de ajuste, esto debe pensarse en su aplicación para el siguiente año, considerando justamente que las empresas han realizando sus proyecciones y flujos de caja en base a las condiciones actuales, con la fórmula que se viene trabajando hace una década.

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Cabe señalar que al cierre de abril, la inflación acumulada desde el último ajuste del año pasado, ronda el 2,4% y se estima que en este ritmo de la inflación general, el incremento al SML rondaría apenas G. 87.000, monto totalmente insuficiente, considerando la suba registrada en los precios de los principales bienes de la canasta, especialmente de los alimentos.