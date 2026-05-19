Sector pesquero de Atinguy pide empleo y limpieza urgente del río Paraná

Tomás Bogado, poblador de la zona denominada Puerto Carrizal, del asentamiento Atinguy, manifestó que, pese a los numerosos pedidos de limpieza del río presentados ante Yacyretá, hasta el momento no recibieron ningún tipo de respuesta. Señaló que la presencia de algas les impide trabajar desde hace varios meses y que la situación se agrava con las bajas temperaturas registradas en esta época del año.

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El pescador indicó que la falta de actividad les impide obtener recursos para el sostenimiento de sus familias. En ese contexto, remarcó la necesidad de acceder a puestos de trabajo mientras se ejecuta la limpieza del río Paraná, principal fuente de ingresos de numerosas familias del sector.

Asimismo, sostuvo que la entrega de kits de víveres representa apenas una solución temporal, ya que no cubre otras necesidades básicas como la compra de medicamentos, ropa o el pago de servicios esenciales.

“Nosotros no somos mendigos para que nos quieran conformar con víveres; nosotros queremos trabajo y así poder ganar nuestra propia plata”, expresó.

Bogado agregó que entre los pedidos presentados a la EBY desde noviembre de 2025 figuran la limpieza del río Paraná, la generación de empleos mediante órdenes de compra (OC) y la provisión de kits de víveres, beneficio que ya fue otorgado al sector pesquero.

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Reiteran pedido

Indicó además que, desde marzo pasado, con el acompañamiento de pescadores nucleados en distintas asociaciones, se presentaron nuevas notas dirigidas al director paraguayo de la EBY, Luis Benítez, con el objetivo de reiterar los reclamos de limpieza y acceso a fuentes laborales. Sin embargo, afirmó que no obtuvieron respuestas concretas por parte de la binacional.

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