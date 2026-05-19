VMT multará a empresas que no cumplan con sistema de control y monitoreo

El director de proyectos del VMT, Hugo Ramos, confirmó que como parte del Sistema Integral de Control y Monitoreo (SICM) a las empresas operadoras, desde hoy se comienza a multar a las firmas que incumplan con la medida.

Al respecto, el funcionario precisó que desde enero hasta ayer se daba la “etapa adaptativa”, pero ahora el proyecto ya está en una nueva parte en la que se prevén sanciones.

Asimismo, explicó que el control del sistema funciona con datos de GPS y del billetaje electrónico de los buses que se encuentran en las calles, para luego comparar lo recopilado con un “histórico de días anteriores” o similares.

“Se puede visibilizar con mayor facilidad si van saliendo menos buses que el histórico que se tienen de las empresas. Es un sistema; no hay una intervención manual de una persona”, citó a la 780 AM.

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Resolución del VMT

Según la resolución N.º 120 del VMT, se establece el funcionamiento del sistema que analiza automáticamente el desempeño de las empresas con base en datos GPS y validaciones.

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“Las operadoras podrán visualizar su porcentaje de cumplimiento para tomar decisiones operativas más precisas y mejorar su desempeño en el sistema”, asegura al respecto el Viceministerio de Transporte.

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