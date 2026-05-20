Constructecnia 2026 pondrá énfasis en infraestructura, energía, minería y desarrollo urbano

La 26° Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de Construcción - Constructecnia se iniciará este jueves 21 en el Centro de Convenciones de la Conmbeol. La actividad se extenderá hasta el 24 de mayo y reunirá a empresas proveedoras de maquinarias, materiales, equipamientos y servicios vinculados a la industria de la construcción.

La organización informó que en esta edición participarán unas 900 marcas y más de 200 empresas distribuidas en alrededor de 300 stands. El cambio de sede constituye una de las principales novedades de este año, ya que por primera vez la exposición se realizará en el predio de la Confederación Sudamericana de Fútbol, tras más de dos décadas en otros espacios de Asunción.

Constructecnia es una feria orientada a la construcción, el desarrollo inmobiliario, la arquitectura, la ingeniería y la infraestructura. Además de la exposición comercial, el evento incluye conferencias, ruedas de negocios y paneles de debate con representantes del sector público, gremios empresariales, especialistas y referentes académicos.

Constructecnia 2026 anuncia networking y paneles debate

De acuerdo con los organizadores, la feria acumuló cerca de 700.000 visitantes a lo largo de sus distintas ediciones. Para este año, la expectativa está puesta en aumentar la asistencia respecto al año pasado y fortalecer los espacios de vinculación entre empresas, proveedores, desarrolladores y profesionales del sector.

En ese contexto, uno de los ejes de la edición 2026 será el networking empresarial. La organización señaló que el nuevo predio permitirá una mayor integración entre los distintos segmentos de la muestra, incluyendo áreas de maquinarias pesadas, materiales de construcción, acabados arquitectónicos y servicios especializados. La feria también prevé actividades orientadas a generar contactos comerciales y oportunidades de negocios entre actores del rubro.

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La programación de este año incorpora discusiones sobre financiamiento de obras públicas, sostenibilidad energética, vivienda social, minería y recuperación de centros históricos urbanos.

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Mujeres que construyen

Uno de los paneles previstos es “Mujeres que Construyen: Rompiendo moldes, edificando realidades”, programado para el jueves 21 de mayo a las 16:00. Participarán la exministra de Turismo Angie Duarte; la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, Stella Marys Guillén; la Arq. María Luz Cubilla, vicepresidenta de la Federación Panamericana de Arquitectos(FPAA), además de las arquitectas Paola Moure y Violeta Pérez.

Ese mismo jueves, a las 18:00, la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) organizará la conferencia “La inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal”, con participación del economista peruano Milton Von Hesse La Serna. El encuentro abordará el financiamiento de obras públicas y la situación presupuestaria del sector.

En relación con ese debate, el presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi Corina, señaló que el presupuesto destinado actualmente a obras públicas representa alrededor del 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje que, según indicó, se encuentra por debajo de los niveles requeridos para sostener el crecimiento de infraestructura.

Energía eléctrica, minería y desarrollo urbano

La agenda también incluye un panel sobre energía y construcción organizado por la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel). La actividad analizará el impacto del crecimiento del sector privado sobre el sistema energético y los desafíos vinculados a sostenibilidad y expansión urbana.

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Participarán el presidente de Cecoel, Gianmarco Felippo; representantes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de Itaipú Binacional, además de consultores del sector energético. Será el jueves a las 16:30.

Otro de los ejes será el desarrollo inmobiliario y la vivienda social. El viernes 22 de mayo a las 18:30 se realizará un panel impulsado por la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), donde se debatirá sobre déficit habitacional, proyectos inmobiliarios y políticas públicas vinculadas a la vivienda.

El encuentro contará con la presencia del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, además de directivos del gremio inmobiliario y del economista Milton Von Hesse.

La minería también formará parte de la programación de este año. El panel “Minería: Construyendo un sector productivo en Paraguay”, previsto para el viernes a las 20:00, analizará el potencial del rubro como actividad económica y su impacto en la generación de empleo y demanda de infraestructura. Participará el exministro de Energía y Minas del Perú, Rómulo Mucho Mamani.

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Rueda de negocios, talleres de la UNA y conferencias magistrales

La feria incluirá además una rueda de negocios prevista para el viernes 22 de mayo, orientada a vincular constructoras, desarrolladores, estudios de arquitectura e ingeniería con empresas expositoras y generar acuerdos comerciales dentro del sector.

En paralelo, se desarrollarán conferencias sobre recuperación urbana y patrimonio histórico. Entre ellas figura la exposición del arquitecto colombiano Gustavo Restrepo sobre la transformación urbana de Medellín y otra a cargo del arquitecto peruano Luis Martín Bogdanovich, vinculada a la recuperación del centro histórico de Lima.

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La Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción también desarrollará talleres de planificación de proyectos dirigidos a estudiantes y participantes de la feria.

Según los organizadores, Constructecnia apunta a reunir a empresas, profesionales, gremios y representantes académicos vinculados al sector de la construcción y la infraestructura, en un contexto marcado por el debate sobre inversión pública, crecimiento urbano y desarrollo habitacional.