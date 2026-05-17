AFD destaca rol protagónico de la mujer, tras más de US$ 55 millones en créditos respaldados por el ente

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) informó a la prensa sobre las más de 2.600 garantías otorgadas a través del programa Fondo de Garantía para la Mujer (FOGAMU), desde su lanzamiento en 2022 hasta la fecha. Eso se tradujo en créditos para ellas por valor de US$ 55 millones.

Según dijo Stella Guillén, titular de la institución, estos resultados demuestran que, cuando existen herramientas para reducir barreras como la falta de garantías, las mujeres acceden al sistema financiero, cumplen con sus compromisos y logran hacer crecer sus proyectos.

Sin embargo, indicó que todavía persisten barreras estructurales que hacen que el sistema financiero perciba un mayor riesgo en determinados perfiles. Explicó que muchas mujeres emprendedoras o jefas de hogar cuentan con negocios con alto potencial, pero enfrentan limitaciones como la informalidad, la falta de garantías reales o un historial crediticio insuficiente.

“Trabajamos para generar instrumentos que ayuden a corregir esas barreras y faciliten el acceso al financiamiento en mejores condiciones. En ese sentido, son fundamentales los fondos de garantía, las líneas de crédito con enfoque inclusivo y la educación financiera”, afirmó.

No basta con financiar a mujeres

No obstante, la titular de la AFD sostuvo además que el objetivo no pasa únicamente por otorgar recursos, sino también por crear condiciones para que las mujeres puedan sostener sus negocios, proyectarse y fortalecer su autonomía económica. “También es clave seguir generando evidencia. Las mujeres son buenas pagadoras, cumplen sus compromisos y fortalecen la calidad de la cartera cuando se les da la oportunidad”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La actividad económica creció 4,7% al primer trimestre

De acuerdo con lo explicado, las mujeres vienen ocupando un rol cada vez más importante en el desarrollo económico del país y el acceso al crédito no solo impacta en un emprendimiento o actividad económica individual, sino también en las familias y comunidades.

“Cuando una mujer accede al financiamiento, no solo impulsa una iniciativa personal o empresarial. Muchas veces ese crédito fortalece a toda una familia, genera empleo, dinamiza su comunidad y abre nuevas oportunidades”, resaltó Guillén.

Remarcó que hablar de mujeres y acceso al financiamiento implica hablar de desarrollo económico, inclusión y crecimiento para el país en su conjunto.

Vivienda y desarrollo urbano

Precisamente, considerando el rol protagónico de la mujer dentro del desarrollo, Stella Guillén participará del panel debate “Mujeres que construyen. Rompiendo moldes, edificando realidades”, que se realizará el próximo jueves 21 en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en el marco de la Feria Constructecnia 2026.

La presidenta de AFD adelantó que durante el encuentro, compartirá la visión de la institución que preside sobre el rol del financiamiento para las mujeres, especialmente en el desarrollo del sector vivienda, con enfoques más inclusivos y sostenibles.

En ese sentido, sostuvo que el acceso a la vivienda tiene un impacto profundo, ya que no se trata solamente de acceder a una casa, sino de construir estabilidad, seguridad y patrimonio para una familia. “Para muchas mujeres, tener una vivienda propia representa también una herramienta de autonomía. Significa contar con un activo, fortalecer su posición patrimonial y mejorar sus posibilidades futuras dentro del sistema financiero”, afirmó.

Lea más: Pagos digitales: cada vez más consumidores prefieren los métodos electrónicos para financiar consumo

Asimismo, indicó que el crédito para vivienda transforma la vida de las familias porque permite proyectarse con mayor tranquilidad. Señaló que una casa propia contribuye a ordenar la economía familiar, generar arraigo y crear mejores condiciones para los hijos, además de representar una inversión con impacto económico, social y emocional

“Para la AFD, la vivienda no es solo una línea de crédito. Es una puerta de entrada a estabilidad, patrimonio y desarrollo para miles de familias paraguayas”, resaltó.

Desarrollo enfocado a las necesidades reales

Para Guillén, tanto el acceso a la vivienda como el desarrollo urbano, vial y de servicios deben pensarse desde las necesidades reales de las familias. “Movilidad segura, conectividad, servicios básicos y cercanía a oportunidades laborales y educativas son elementos fundamentales”, sostuvo.

También indicó que desde el financiamiento se puede contribuir a esa visión, canalizando recursos hacia proyectos con impacto, inclusión y sostenibilidad.

“La infraestructura debe ser una herramienta para reducir brechas y no para profundizarlas (...) Cuando hablamos de desarrollo inclusivo, hablamos de ciudades y comunidades donde más personas puedan vivir mejor, acceder a servicios y proyectar su futuro”, puntualizó.

Brechas en el sector de la construcción

En esa misma línea, otras profesionales participarán del citado panel debate de Constructecnia, para compartir su testimonio sobre el papel de las mujeres que construyen en Paraguay.

Por ejemplo, se prevé también la participación de la arquitecta Paola Moure, quien a su vez sostuvo que el sector de la construcción todavía presenta brechas para las mujeres, especialmente en áreas vinculadas a obras y ejecuciones de gran escala.

No obstante, afirmó que existe una creciente incorporación femenina en distintos niveles del rubro, incluyendo diseño, dirección de obras, gerenciamiento e incluso tareas de ejecución técnica tradicionalmente ocupadas por hombres.

“En la construcción hay tareas que requieren mayor esfuerzo físico y que por eso suelen ser realizadas por hombres. Pero por suerte hay empresas que ya cuentan con mujeres en sus equipos de obra ejecutando trabajos de instalaciones eléctricas, sanitarias o especiales, porque son más prolijas y detallistas”, afirmó.

Además, Moure señaló que actualmente las carreras de arquitectura cuentan con mayoría femenina entre sus estudiantes y consideró que el cambio cultural ya comienza a reflejarse en el sector.

“Hoy las mujeres están demostrando ser altamente capaces para ocupar cargos de liderazgo y gestionar grandes proyectos, no solo en arquitectura, sino también en ámbitos financieros, comerciales y muchos otros sectores”, expresó.

Infraestructura y turismo

Asimismo, el panel “Mujeres que construyen. Rompiendo moldes, edificando realidades” también contará con la participación de la exministra de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Angie Duarte, quien por su parte destacó el rol cada vez más importante de las mujeres en sectores vinculados al turismo, los servicios y el desarrollo económico.

Según sostuvo, así como la inversión en infraestructura hay otros sectores que representan grandes oportunidades para el Paraguay y, de acuerdo con su experiencia, el turismo de eventos es uno de ellos.

Duarte afirmó que cada congreso, feria o exposición genera movimiento económico en hoteles, restaurantes, transporte, comercios, servicios técnicos y emprendimientos vinculados a toda la cadena de valor turística, que redistribuye ganancias en la economía en general pero que en particular tiene un impacto en las mujeres y sus familias, porque en general, el turismo tiene un rostro femenino.

“La Feria Constructecnia es una muestra clara de cómo los eventos especializados contribuyen al posicionamiento del país. No se trata solamente de recibir visitantes; se trata de mostrar capacidad organizativa, infraestructura, innovación, talento local y posibilidades de inversión”, expresó.

La exministra reiteró que el turismo paraguayo tiene una fuerte participación femenina, especialmente en hoteles, gastronomía, posadas, artesanía, cultura y servicios. “Yo siempre hablé de un turismo con rostro de mujer. No para excluir a nadie, sino para reconocer que las mujeres sostienen una parte enorme de la economía turística”, afirmó.

Lea más: Ventas repuntan al primer trimestre por impulso de comercio, servicios e industrias

Indicó además que ningún destino turístico puede crecer de manera sostenible sin infraestructura adecuada. Señaló que rutas, aeropuertos, conectividad, señalética, accesibilidad y servicios básicos son determinantes para consolidar la experiencia del visitante.

“Paraguay tiene atractivos naturales, culturales, patrimoniales y humanos extraordinarios. Pero muchos de esos atractivos necesitan inversión para convertirse en productos turísticos competitivos”, sostuvo.

“Mujeres que construyen”, en Constructecnia

El panel debate “Mujeres que construyen. Rompiendo moldes, edificando realidades” reunirá a seis destacadas referentes. Junto a Stella Guillén, de AFD; la exministra de Turismo Angie Duarte; y la Ar. Paola Moure participarán también la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; la presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPTA), Andrea Vázquez; y la arquitecta Violeta Pérez.

“Vamos a poder presentar parte de los resultados que venimos observando, así como los análisis e innovaciones financieras que estamos acompañando tanto para las familias que buscan acceder a una vivienda como para los desarrolladores que impulsan nuevos proyectos”, refirió Guillén. Añadió que el encuentro también servirá para debatir cómo estas herramientas pueden contribuir a ampliar el acceso, dinamizar el sector y generar un impacto más concreto en la calidad de vida de las personas.

El debate se organiza en el marco de la 26° Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de Construcción - Constructecnia, que se llevará a cabo la próxima semana, del 21 al 24 de mayo, en el Centro de Convenciones de la Conmebol.