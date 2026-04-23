Paraguay Investor Pass entra a competir con Gold Card, Express Entry, Viper y otras iniciativas

Del total de solicitudes ingresadas durante el 2025, 34.875 corresponden a residencias temporarias y 12.812 a permanentes. Entre las 10 nacionalidades con mayor número de residencias otorgadas, encabeza Brasil con 23.526 residentes (58% del total), seguido por Argentina (4.366), Alemania (1.652), Bolivia (1.357), España (1.023), Venezuela (847), Países Bajos (772), Estados Unidos (736), Rusia (509) y Francia (472).

En este escenario marcado por la movilidad de capitales y talento humano, América se consolida como una opción para quienes buscan alternativas en seguridad jurídica, calidad de vida y expansión de negocios.

En esta carrera por los capitales internacionales Paraguay se sumó a la competencia con una nueva jugada del ministro Marco Riquelme: Paraguay Investor Pass; una réplica de la reciente Gold Card de Donald Trump pero que se habilita con una inversión directa entre US$ 1 y US$ 5 millones, mientras en Paraguay desde US$150.000.

Al cierre del primer trimestre de 2026, los rankings internacionales de movilidad —encabezados por el Global Residence Program Index de Henley & Partners— revelan un cambio: la residencia permanente ya no es solo una cuestión de destino, sino una herramienta de eficiencia patrimonial.

Norte: Talento e inversión

Canadá sigue manteniendo su hegemonía en el hemisferio norte, aunque con matices. Su sistema Express Entry continúa siendo el estándar de oro para la migración calificada, priorizando la edad, educación y habilidades lingüísticas.

Sin embargo, en 2026, el enfoque se ha desplazado hacia las provincias; los Programas de Nominación Provincial (PNP) han ganado poder, permitiendo que regiones como Ontario capten perfiles específicos en tecnología y salud de forma casi inmediata.

Por su parte, Estados Unidos renovó su atractivo mediante el programa Golden Card, que a pesar de las revisiones en los montos de inversión (US$ 1 a 5 millones), sigue siendo el puerto seguro para el capital global, ofreciendo el acceso al ecosistema de innovación más grande del planeta.

El ascenso de los hubs en América Latina

La gran sorpresa la dan Panamá y Costa Rica. Ambos países han logrado escalar posiciones en el Top Global de programas de residencia por inversión del Index de Henley & Partners.

Panamá por su eficiencia en el procesamiento de datos y beneficios fiscales. El Programa de Inversionista Calificado permite obtener la residencia permanente en 30 días mediante una inversión inmobiliaria de US$ 300.000.

Por su parte Costa Rica con un umbral de inversión más accesible, US$ 150.000, ha sabido capitalizar su estabilidad política y su marca de sostenibilidad, atrayendo a una nueva ola de emprendedores tecnológicos y jubilados de alto perfil.

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Uruguay y beneficios fiscales

Uruguay ha perfeccionado su oferta de beneficios. El Tax Holiday ofrece a los nuevos residentes fiscales una exoneración de impuestos sobre rendimientos de capital mobiliario del exterior (intereses y dividendos) por un período de 11 años. Adicionalmente, los contribuyentes pueden optar por pagar una tasa fija del 7% de por vida, lo que representa una de las ofertas más competitivas de la región.

Para obtener la residencia fiscal, el país mantiene requisitos: bienes con un inversión aproximada de US$ 400.000 y una permanencia física de al menos 60 días al año; y participación en empresas por un valor superior a US$ 1.700.000, siempre que generen al menos 15 nuevos puestos de trabajo directo.

Paraguay Investor Pass: retener, no solo atraer

Brasil y Paraguay emergen como opciones de valor estratégico en el sur. El programa Viper de Brasil ofrece residencia permanente inmediata tras inversiones en empresas o bienes inmuebles por US$ 200.0000, destacando por su rapidez operativa y la posibilidad de en 6 años obtener la ciudadanía.

Mientras tanto, Paraguay hace pocos días estrenó su nuevo paquete: el Paraguay Investor Pass. La joya discreta del Sur enfrenta aún problemas estructurales serios (educación, salud, infraestructura, corrupción, seguridad jurídica); sin embargo, mantiene su atractivo por su baja carga tributaria y la facilidad de acceder a sus procesos de radicación (90% digitales) como uno de los destinos más competitivos para quienes buscan diversificar su residencia sin los costos prohibitivos de las potencias tradicionales.

El programa establece tres vías principales de acceso, diseñadas para captar diferentes perfiles de capital: