Caso firma catarí: Domínguez recibía correos de Petropar, pero fue excluido del sumario de la DNCP

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) mantiene abierto el sumario administrativo a la firma catarí Doha Holding Group LLC y varios de sus directivos y representantes, luego de que Petróleos Paraguayos (Petropar) rescindiera el contrato el pasado 20 de abril debido al incumplimiento en la entrega de 100.000 toneladas métricas de gasoil, por US$ 61 millones.

Sin embargo, entre los excluidos del proceso de sumario figura Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien desde el inicio apareció como representante de la empresa catarí en el portal de la DNCP y, además, recibía los correos electrónicos enviados por Petropar para gestionar las sucesivas prórrogas otorgadas a la compañía, según los documentos.

De las diez adendas firmadas durante la ejecución contractual, al menos siete solicitudes de conformidad fueron publicadas en el portal oficial de la DNCP. En todas ellas, Petropar remitía copia de los correos a Domínguez Pérez para que la firma catarí otorgara su conformidad a las ampliaciones de plazo.

Las adendas fueron aprobadas por distintos representantes de Doha Holding, quienes respondían a las comunicaciones y autorizaban las extensiones concedidas para la entrega del combustible. Según dijo a ABC el director nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, el hecho de que Domínguez Pérez no haya respondido esos correos fue determinante para que no fuera incluido en el sumario.

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Recibir correos no implica participación, según DNCP

Encina insistió en que el hecho de haber recibido las comunicaciones no constituye una participación efectiva dentro del proceso contractual.

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“En materia de contrataciones públicas, según la ley, lo que se sanciona es haber participado del proceso, es decir, haber realizado acciones a favor de la empresa proveedora, como presentar ofertas, solicitar adendas, presentar escritos o instrumentos, firmar formularios, contratos o documentos relacionados con el procedimiento”, explicó.

El titular de la DNCP señaló que existen otras personas que también aparecieron vinculadas al expediente, pero que no realizaron actuaciones concretas, motivo por el cual fueron excluidas del sumario.

Además de Domínguez Pérez, fueron exceptuados del sumario Mustapha ElHayany, Noura Saleh y Faisal AlMalik, quienes también figuraban como destinatarios de los correos electrónicos enviados por Petropar, pero no respondieron ni realizaron gestiones relacionadas con el contrato.

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“En este caso, ninguno de los exceptuados del sumario siquiera contestó algún correo electrónico de Petropar”, afirmó Encina.

Lo que dice el dictamen de la DNCP

El criterio adoptado por la DNCP quedó plasmado en el Dictamen DNCP/DGAJ Nº 4349/26, firmado por la abogada Jazmín Torres, que concluyó la investigación preliminar posterior a la rescisión contractual y recomendó la apertura del sumario en curso.

En uno de sus apartados, el documento se refiere específicamente a Alejandro Domínguez Pérez. “El señor Alejandro Domínguez, quien se encuentra copiado en los correos electrónicos como A Domínguez (adominguez@dohaholding.group) y figura con un poder de representación, no ejerció dicha representación en ninguna de las etapas del proceso licitatorio. Por ello, este Juzgado no considera pertinente la apertura de un sumario respecto al mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 143, inciso c), última parte, de la Ley N.º 7021/22”, señala el dictamen.

No obstante, especialistas en contrataciones públicas consultados sobre el caso sostuvieron que la condición de representante de la firma era suficiente para que Domínguez Pérez fuera incluido inicialmente en el sumario y pudiera ejercer su defensa dentro de este proceso administrativo. Según esta postura, su exclusión resulta llamativa considerando su vinculación con la empresa.

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Entre los que sí fueron sumariados, figura Julio Jiménez

Encina explicó que todas las personas que respondieron las comunicaciones de Petropar o dieron conformidad a las adendas fueron incorporadas al sumario. Entre ellas figuran:

Doha Holding Group LLC (empresa adjudicada).

Mohammed Hussein Alquzweeni (accionista).

Khalifa Bin Hamad Al-Thani (accionista, director y firmante de la oferta, contrato y adendas).

Julio Ernesto Jiménez Granda (otorgó conformidad a adendas).

Saad Doukali (autorizado y participante en las adendas).

Jamal Bendaoui (otorgó conformidad a adendas).

Nimr Abdalati (otorgó conformidad a adendas).

“Existen otras siete personas, una jurídica y seis físicas, que sí participaron realizando acciones dentro del proceso licitatorio y, por ende, deben enfrentar el presente sumario”, indicó Encina.

Justamente, uno de los sumariados es el dirigente deportivo Julio Jiménez, hermano de la directora jurídica de la Conmebol, Monserrat Jiménez, cercana a los Domínguez. Precisamente, la sede local de la compañía catarí fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, de la familia del dirigente deportivo.

Un contrato millonario que terminó en incumplimiento

Petropar rescindió el contrato con Doha Holding el 20 de abril de este año, luego de que la empresa incumpliera la entrega de las 100.000 toneladas métricas de gasoil comprometidas, pese a haber recibido diez prórrogas para cumplir con la provisión.

Posteriormente, el 28 de abril, la estatal ejecutó una garantía de fiel cumplimiento por US$ 3.050.000, emitida por el Banco Continental, ocho días después de formalizar la rescisión.

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Otro aspecto que generó cuestionamientos fue que dicha garantía bancaria fue emitida recién el 29 de diciembre de 2025, más de un año después de la firma del contrato, suscrito el 30 de septiembre de 2024.

Al prinicipio solo había una ddjj

Inicialmente, Doha Holding había presentado únicamente una declaración jurada como garantía de fiel cumplimiento, además de un documento en árabe emitido por el Qatar International Islamic Bank.

Esa documentación estaba firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, quien figura como representante legal de la empresa y fue incorporado formalmente a la operación tras observaciones realizadas por la propia DNCP.

Durante la administración de Eddie Jara al frente de Petropar, la estatal defendió la adjudicación argumentando que el precio ofrecido por Doha Holding, de US$ 610 por tonelada métrica, representaría un importante ahorro para el Estado.

Sin embargo, desde el inicio el monto fue cuestionado por especialistas y actores del sector, quienes consideraban que el precio ofertado estaba muy por debajo de los valores internacionales de mercado y resultaba difícil de sostener comercialmente.