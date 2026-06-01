Economía
01 de junio de 2026 a la - 16:02

Recaudación de la DNIT registró una reducción de US$ 18,5 millones en mayo

La DNIT explica que la caída responde a un menor dinamismo de las importaciones y a la fuerte apreciación del guaraní, que disminuyó el monto recaudado por las operaciones de comercio exterior al expresarse en guaraníes.
La DNIT explica que la caída responde a un menor dinamismo de las importaciones y a la fuerte apreciación del guaraní, que disminuyó el monto recaudado por las operaciones de comercio exterior al expresarse en guaraníes.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que al cierre de mayo de 2026, la recaudación en efectivo alcanzó G. 4,60 billones (US$ 765,5 millones), que representa una disminución interanual de 2,4% frente al mismo mes de 2025. La variación negativa fue de G. 111.360 millones (US$ 18,5 millones).

Por ABC Color

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó, este lunes, que al cierre de mayo de 2026, la recaudación en efectivo alcanzó G. 4,60 billones (US$ 765,5 millones), que representa una disminución interanual de 2,4% frente al mismo mes de 2025. La variación negativa fue de G. 111.360 millones (US$ 18,5 millones).

Impuestos Internos con crecimiento

Según la Gerencia General de Impuestos Internos registró ingresos por G. 3,39 billones (US$ 563,9 millones), lo que implica una expansión interanual de 7,6%.

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El informe refiere que el desempeño se atribuye principalmente al Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), reflejando una mejora en la actividad económica y en los niveles de cumplimiento tributario.

Entre los sectores con mayor aporte se destacan intermediación financiera, telecomunicaciones, información y comunicación, bebidas y tabaco, comercio y servicios a los hogares, entre otros.

Caída en Aduanas

Por su parte, la Gerencia General de Aduanas alcanzó una recaudación de G. 1,21 billones (US$ 201,5 millones), con una caída interanual de 22,5% respecto al mismo mes del año anterior.

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El boletín refiere que, la reducción se explica por la baja en las importaciones, que registraron una disminución de 0,1% en el valor imponible en dólares, sumado a la apreciación del guaraní (23,4% en mayo), factor que redujo en la misma proporción la base imponible en moneda local y, en consecuencia, la recaudación efectiva.

Acumulado enero a mayo de 2026

El informe refiere, finalmente, que en términos acumulados, la recaudación entre enero y mayo de 2026 totalizó G. 18,74 millones, lo que representa un incremento de 3,1% respecto al mismo período de 2025. Este resultado equivale a G. 570.395 millones adicionales.

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