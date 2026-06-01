Recaudación de la DNIT registró una reducción de US$ 18,5 millones en mayo

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó, este lunes, que al cierre de mayo de 2026, la recaudación en efectivo alcanzó G. 4,60 billones (US$ 765,5 millones), que representa una disminución interanual de 2,4% frente al mismo mes de 2025. La variación negativa fue de G. 111.360 millones (US$ 18,5 millones).

Impuestos Internos con crecimiento

Según la Gerencia General de Impuestos Internos registró ingresos por G. 3,39 billones (US$ 563,9 millones), lo que implica una expansión interanual de 7,6%.

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El informe refiere que el desempeño se atribuye principalmente al Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), reflejando una mejora en la actividad económica y en los niveles de cumplimiento tributario.

Entre los sectores con mayor aporte se destacan intermediación financiera, telecomunicaciones, información y comunicación, bebidas y tabaco, comercio y servicios a los hogares, entre otros.

Caída en Aduanas

Por su parte, la Gerencia General de Aduanas alcanzó una recaudación de G. 1,21 billones (US$ 201,5 millones), con una caída interanual de 22,5% respecto al mismo mes del año anterior.

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El boletín refiere que, la reducción se explica por la baja en las importaciones, que registraron una disminución de 0,1% en el valor imponible en dólares, sumado a la apreciación del guaraní (23,4% en mayo), factor que redujo en la misma proporción la base imponible en moneda local y, en consecuencia, la recaudación efectiva.

Acumulado enero a mayo de 2026

El informe refiere, finalmente, que en términos acumulados, la recaudación entre enero y mayo de 2026 totalizó G. 18,74 millones, lo que representa un incremento de 3,1% respecto al mismo período de 2025. Este resultado equivale a G. 570.395 millones adicionales.

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