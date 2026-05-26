Recaudación tributaria repunta y Gobierno prevé crecimiento del 8%

Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), explicó que con un crecimiento del 2% registrado en mayo se puede hablar de un escenario económico estable que permite mantener la proyección de cerrar el 2026 con un incremento global del 8 por ciento en las recaudaciones, lo que equivaldría a unos 500 millones de dólares adicionales.

Según explicó Orué, el ámbito de los impuestos internos muestra una sólida expansión impulsada de forma directa por la estabilidad del consumo local y por el cumplimiento en el pago del Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU).

Este buen desempeño interno es el que está logrando equilibrar la balanza frente al sector aduanero, que todavía siente el freno provocado por la baja cotización del dólar (que promedia entre los 5.900 y 6.000 guaraníes).

“En términos generales, la economía está bien, vemos el consumo bastante estable (…) En la recaudación hay una leve mejoría, pero podíamos haber estado en una situación mejor si el dólar no estaba tan bajo”, enfatizó el titular de la DNIT.

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Plan de pagos y alivio para el segundo semestre

La consolidación de esta tendencia al alza está permitiendo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estructurar soluciones financieras para compromisos pendientes del Estado. Orué confirmó que la leve mejoría actual se está traduciendo de manera directa en la ejecución de un plan de pagos acordado para saldar deudas con sectores clave, como las empresas viales y las proveedoras farmacéuticas.

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Los técnicos tributarios prevén que el panorama sea aún más favorable a partir de julio. Debido a que el dólar bajo comenzó a registrarse en el segundo semestre de 2025, la base de comparación estadística se igualará en los próximos meses, lo que permitirá que el crecimiento de la recaudación se refleje con mayor fuerza en la segunda mitad del año, explicó.

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