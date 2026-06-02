Salario mínimo: Senado posterga tratamiento del plan que busca cambiar método de reajuste

El proyecto de Ley presentado por legisladores de la oposición que modifica artículos del Código del Trabajo relacionados con el salario mínimo y la reestructuración de la Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam), finalmente no fue tratado por Senadores. El citado plan se incluyó en la agenda legislativa de la Cámara de Senadores de este martes, pero se postergó su estudio para dentro de 15 días.

Al respecto, el senador Derlis Maidana (ANR-cartista) durante su intervención solicitó al pleno postergar el estudio de dicho proyecto legislativo, argumentando que actualmente se encuentra en etapa de definición el reajuste del SML que se aplicará al presente periodo. Considerando dicha situación, indicó que este no es “momento pertinente” para realizar cambios a la reglas del juego. La moción fue aceptada por la mayoría de los senadores, por lo que el proyecto quedó postergado.

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Los proyectistas argumentan que el mecanismo actual por el cual se determina el monto a ser justado cada año el salario mínimo, un ajuste basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que establece el Banco Central del Paraguay (BCP), es inadecuado porque no refleja la medida real en que va aumentando el costo de vida para los ciudadanos. En ese sentido el proyecto plantea introducir otras variables de cálculo como el índice de productividad o por la variación de la canasta básica, entre otros.

Sin embargo, el oficialismo cartista -que tiene mayoría en el Senado- prosperó en su intención de postergar el tratamiento del mismo hasta luego de las elecciones internas partidarias de este domingo.

Según la legisladora Esperanza Martínez del FG y proyectista, el cartismo no tendría intención de mejorar la metodología de cálculo para el ajuste del salario mínimo si eso implica “enojar” al sector empresarial, cuyos representantes se han manifestado a favor de mantener la fórmula actual basada solo en el Índice de Precios al Consumidor.

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“Que la gente siga sin tener qué comer y, cuando terminen las elecciones, ahí el Gobierno va a decir qué piensa hacer”, subrayó.

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¿Cuánto será el reajuste del SM?

El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer este martes el resultado de la inflación a mayo, que cerró con una variación del 0,1% mensual y del 2,4% anual, dato esencial en estos momentos en que se está analizando el reajuste del Salario Mínimo Legal (SML) para el presente periodo.

Considerando este resultado, el incremento del SML rondaría en 2,4%, apenas G. 69.577,y de confirmarse la cifra, el nuevo SM llegaría a G. 2.968.625 a partir de julio. No obstante, estas variables deben ser analizadas aún por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM) en su próxima reunión, para luego elevar su recomendación al Poder Ejecutivo y pueda entrar en vigencia desde el próximo mes.

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Cabe señalar que el año pasado, la variación fue del 3,6% y en esa oportunidad el reajuste fue de G. 100.739, que justamente llevó al monto que actualmente está vigente de G. 2.899.048