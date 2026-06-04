Cifarma acompaña cesión de deuda, porque “algo es mejor que nada”

El director ejecutivo de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Luis Ávila, señaló que el gremio está de acuerdo con la Resolución Nº 296 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Explicó esta mañana a ABC que en la última reunión con las autoridades, se consensuaron tres puntos principales: la simplificación de los plazos de pago, la negociación de las tasas de interés por parte del MEF con las entidades bancarias y una mayor flexibilización de la cesión de créditos.

No obstante, indicó que aún queda pendiente un aspecto que no fue incluido en la resolución citada, por lo que deberá ser nuevamente analizado y discutido con las autoridades.

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MEF negoció con los bancos sobre la deuda “con riesgo cero”

“El MEF hizo la negociación con los bancos, emitió una nota manifestando que la deuda es soberana con riesgo cero y calificación 2 y que asumirlas no afectaría la línea de créditos de los bancos, siendo recursos de disponibilidad inmediata”, explicó.

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Reafirmó que desde Cifarma están de “acuerdo con los pasos que se dan” y que para seguir caminando se debe aprobar el instrumento legal que hoy no existe y que solo mediante ello, el MEF podrá asumir parte de los costos de los intereses.

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“Si nosotros nos ponemos en la postura de que no estamos de acuerdo en asumir los intereses pero no contamos con un instrumento legal para que el Estado pueda hacer eso (absorver los intereses), lo único que haremos es trabar las cosas. Nosotros necesitamos cobrar ya”, resaltó.

Requieren de nueva ley que permita al MEF asumir intereses

Refirió que poder contar con una nueva ley llevará su tiempo y que el sector farmacéutico ya no puede esperar más. Entonces, solo queda asumir el planteamiento del MEF, sin dejar de lado corregir las cuestiones que son necesarias para obtener mejores resultados en el futuro.

Explicó que la normativa 296 contempla una tasa de interés menor a lo que los proveedores están pagando actualmente en la banca privada. “Nos gustaría no pagar intereses, pero eso no es posible hoy ya que no contamos con un instrumento legal. Entonces frente a no tener nada y tener la postura de no estar de acuerdo y no aceptar nada, nosotros preferimos seguir trabajando buscando más alternativas para saldar la deuda”, explicó.

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“Algo es mejor a nada”, dice Cifarma

Afirmó a su vez que la normativa da a los proveedores la posibilidad de que puedan solicitar la cesión de deuda en 12 o 18 meses y que se reduzcan sus intereses aunque el monto a cobrar sea menor. “Mediante ella, a las empresas les salen más barato los intereses, si bien el monto a cobrar es menor, pero es algo en comparación a nada, da flujo que están aumentando, aporta algo más”, aseguró.

Explicó que a la par, el Gobierno debe tomar otras medidas como optimizar las compras públicas, además de la ampliación y reprogramación presupuestaria. “Sé que el Gobierno está haciendo su parte, hay entes que por la economía de guerra no tendrán toda la disponibilidad presupuestaria inicialmente planeada y ese ahorro van a transferirlo a salud, y eso me consta lo están planificando”, afirmó.

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Gobierno va pagando parte de la deuda

Ávila afirmó que el Estado viene pagando parte de las deudas, ya que de los más de US$ 1.000 millones que adeuda, ya se abonaron US$ 180 millones y hay un compromiso de pago de US$ 70 millones en junio y otros US$ 70 millones en julio.

“Con lo cual vos tenés US$ 320 millones de dólares pagados en 60 días y las compras del Ministerio de Salud bajaron de US$ 30 a US$ 20 millones por mes”, sostuvo. Acotó que lo que el sector farmacéutico requiere es que la deuda al menos sea “cortada por partes”, ya que no hay forma de conseguir un pago grande en poco tiempo".

Expresó que si el Estado sigue cumpliendo con el pago mensual de entre US$ 70 u US$ 80 millones de dólares, la deuda se podría cancelar en el lapso de un año.

En otro momento de la entrevista, Ávila hizo un llamado a otras cámaras que aglutinan a las farmacéuticas para que liberen a sus proveedores para que ellos se “sientan libres de optar o no por la herramienta según le apriete el zapato”.

Otra salida para millonaria deuda

Ávila explicó que otro de los planteamientos que se consensuó con el MEF es incluir la deuda dentro del proyecto del presupuesto, con una emisión de bonos especial para cubrir el saldo del 2023 de US$ 280 millones. “Queremos que eso se incluya dentro del PGN 2027 para que pueda ser efectivizada en febrero del año que viene”, resaltó.

Dijo que con ese nivel de desembolsos los mismos ayudarán a reducir la deuda y que Cifarma se proyecta a un horizonte de 18 meses. “Allí yo creo que las cosas estarán un poco mejor. Debemos seguir construyendo para no perder lejos. Le cobramos a alguien y tratamos de equilibrar o no sé donde vamos a terminar”, sostuvo finalmente.