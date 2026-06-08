Por fin avanza el mantenimiento de la ruta PY08

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que avanzan los trabajos de puesta a punto de la ruta PY08, en el tramo comprendido entre la Rotonda Cruce 6000 y Azotey, una vía que desde hace años es objeto de constantes reclamos de conductores y pobladores debido a su avanzado deterioro y los riesgos que representa para la circulación.

Actualmente, el proyecto entra con la puesta en operaciones de la planta asfáltica y la intensificación de las tareas en pista, lo que permitirá acelerar los trabajos de pavimentación y mejorar la vía.

Lea más: Otro accidente fatal en la Ruta PY08 agrava preocupación por seguridad vial en San Pedro

Como parte de las obras, en la calzada principal se procede actualmente con las tareas de fresado y acondicionamiento a partir del km 352 con dirección hacia el Cruce 6000.

Esta intervención permite preparar la base estructural de la vía para recibir la nueva carpeta de rodadura, cuya producción ya está asegurada con la infraestructura industrial plenamente activa.

Los detalles del proyecto

De manera simultánea, también se avanza con los trabajos de limpieza de la franja de dominio y el acondicionamiento de cunetas a lo largo del tramo intervenido. Estas tareas de drenaje resultan fundamentales para canalizar correctamente las aguas pluviales, protegiendo la estructura vial de las lluvias y garantizando una mayor durabilidad de la infraestructura en ejecución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mejoramiento y mantenimiento de esta carretera, que abarca un total de 151 kilómetros, beneficiará directamente a miles de familias y productores de los departamentos de San Pedro y Concepción.

Lea más: Duplicación de Tape Tuja y viaducto de retorno: la razón del millonario encarecimiento, según MOPC

De acuerdo con los datos, la optimización del corredor facilitará el traslado de la producción local hacia los mercados nacionales con menores costos logísticos, fortaleciendo el comercio y el acceso a servicios esenciales en toda el área de influencia.

Bajo la supervisión del MOPC, las obras están a cargo de la empresa TOCSA S.A., con una inversión de G. 99.176.795.437. La fiscalización es realizada de forma permanente por técnicos de la cartera estatal, quienes verifican el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y ambientales en cada etapa del proyecto.

El plazo de ejecución estipulado es de 24 meses, periodo durante el cual se mantienen y refuerzan de manera constante las medidas de seguridad y señalización necesarias para la circulación vehicular. Con las tareas en pista marchando a buen ritmo y el abastecimiento de la planta propia consolidado, el equipo técnico avanza firmemente para asegurar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en este importante corredor del norte paraguayo.