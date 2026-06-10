Peña anuncia un nuevo proyecto de ley sobre programas sociales

Citando a Luis María Argaña, el presidente Santiago Peña señaló que “la redención política no tiene relevancia si no se emancipa al hombre de la miseria” y agregó que recordando a “un gran patriota” toman “acciones firmes para transformar la vida de la gente”.
Con esas declaraciones, anunció que ya fue enviado al Congreso el nuevo proyecto de ley vinculado a los programas sociales, denominado “Ley de Transferencias Monetarias para la Inclusión Social y Reducción de la Pobreza”.
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El mandatario señaló que “tras 20 años de vigencia” van a actualizar al ley para otorgar mayor efectividad a los programas sociales.
Un registro unificado de beneficiarios de programas sociales
Sin dar muchos detalles, agregó que con el “Registro Social de Hogares” van a lograr una mejor focalización de las poblaciones en situación de pobreza. Afirmó que se va a priorizar a las comunidades indígenas y personas con discapacidad a través de programas como Tekoporã.
“Seguiremos impulsando este tipo de acciones para que ningún paraguayo quede sin recibir ayuda”, prometió Peña.
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En diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo anunció a través del Ministerio de Desarrollo Social la creación del Registro Social de Hogares, una base de datos que busca evitar “superposiciones” en el uso de los recursos públicos.
Hasta el cierre de la nota, el Poder Ejecutivo no dio a conocer los detalles de este nuevo proyecto.