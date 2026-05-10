Reforma del transporte: usuarios alertan que el servicio “cada vez está peor”

La reciente conformación del Consejo Asesor del Transporte Público del Área Metropolitana de Asunción, en el marco de la reforma del transporte público, fue valorada por organizaciones de usuarios, aunque advierten que la prioridad sigue siendo la mejora urgente del servicio, que —según afirman— continúa deteriorándose.

A través de la Resolución GVMT N° 57/2026, firmada por el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, se creó el nuevo órgano consultivo que reemplaza al cuestionado Consejo Asesor de Tarifa. La medida se enmarca en la Ley N° 7.617/2026 y su decreto reglamentario que el Ejecutivo dio a conocer la semana pasada.

De acuerdo con el documento oficial, el Consejo funcionará como una instancia consultiva permanente, cuyos dictámenes no serán vinculantes, pero servirán como un “filtro técnico y social” previo a la definición de tarifas y subsidios por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Lea más: Reforma del transporte: VMT conformó el nuevo Consejo Asesor y por primera vez usuarios podrán ser parte

Opama busca formar parte del Consejo

Desde la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) valoraron la inclusión de representantes de usuarios en este espacio, aunque remarcaron que el principal problema sigue siendo la calidad del servicio.

“Hemos acompañado, insistido e incluso solicitamos y logramos una reunión para conversar sobre la reglamentación. Logramos que sea escuchada la importancia de que facilite la participación y que no salga una reglamentación que dificulte”, señaló Griselda Yudice, vocera de la organización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que, según lo establecido en la normativa, se garantiza la participación de distintos sectores, incluyendo a los usuarios. “Estamos en conversación con ellos (VMT) para la acreditación y esperamos ser llamados para la reunión de instalación del Consejo Asesor”, indicó.

No obstante, Yudice advirtió que la implementación de la reforma debe traducirse en mejoras concretas. “Nos preocupa que el actual servicio cada vez está peor, y que las decisiones del VMT no son rápidas. El deterioro del servicio es abrumador y las medidas son lentas”, cuestionó.

Lea más: Transporte público: qué falta para poder pagar el pasaje con tarjeta o QR

Buses eléctricos no circulan por la falta de cálculo de tarifa técnica

Como ejemplo, mencionó la falta de circulación de buses eléctricos debido a limitaciones en la tarifa técnica. “Para mejorar el servicio el sistema requiere urgentemente de mayor inversión pública, y esa decisión debe tomar el Gobierno. Hasta ahora son muchos discursos, mucho reconocimiento de que el servicio es pésimo, pero no plantean alternativas concretas”, afirmó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de discutir mecanismos de financiamiento. “Deberíamos estar hablando de aumento presupuestario o de recursos como los de Itaipú, pero hasta ahora no vemos señales concretas. Sin mayor inversión, la ley de reforma es mero papel”, sostuvo.

Desde la organización indicaron que continuarán acompañando el proceso, pero exigiendo medidas inmediatas. “Vamos a insistir en la reforma, pero también en que se tomen medidas para que la ciudadanía deje de sufrir”, expresó.

Lea más: Reforma del transporte abre paso a buses eléctricos: qué establece el decreto reglamentario

Entre los principales reclamos mencionó la renovación de la flota, la implementación del transbordo gratuito, carriles exclusivos y el llamado a licitación de las primeras unidades funcionales previstas en la reforma.

Yudice también advirtió sobre el impacto del deficiente servicio en la vida cotidiana. “La movilidad en el área metropolitana es tortuosa. Necesitamos un sistema eficiente para poder acceder sin tanto padecimiento al trabajo, a la educación, a la salud y al ocio”, señaló.

Finalmente, apuntó a la situación en fechas especiales. “Se viene un fin de semana largo que debería ser de disfrute, pero si no hay colectivo o el costo es muy alto, termina siendo un padecimiento”, concluyó.