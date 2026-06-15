“Si el Estado recauda cada vez más, ¿por qué no está pagando las cuentas?”, cuestionan Mipymes

El titular de la Federación Paraguaya de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fedemipyme), Luis Tavella, afirmó que los indicadores de crecimiento económico, tan celebrados por el Gobierno, no reflejan la realidad que observan las pequeñas empresas en el mercado local. Según señaló, distintos sectores reportan una disminución de ventas y mayores dificultades para sostener su actividad.

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“Hoy hay una disminución grande que quizás es un 30% o un 40% menos de venta. Hablás con cualquier sector y te va a decir exactamente esto”, expresó durante una entrevista radial.

En ese contexto, cuestionó que los organismos oficiales informen sobre una mayor recaudación tributaria y hablen del crecimiento económico constantemente, mientras persisten las deudas que mantiene el Estado con empresas proveedoras.

“Si nosotros tenemos un aumento en la economía y tenemos un aumento en la recaudación, ¿por qué no se pagan las deudas de hace dos años? (...) Si el Estado está tan bien y la economía está tan bien, ¿por qué vos no pagás tus cuentas?”, planteó.

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Más uso de tarjetas y aumento de la morosidad

El titular de Fedemipyme también mencionó que una prueba de esto es el incremento del consumo mediante tarjetas de crédito. A su criterio, este fenómeno estaría vinculado a la necesidad de financiar gastos corrientes, más que a una mejora del poder adquisitivo.

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“La gente se financia con las tarjetas”, afirmó. Además, señaló que existe un crecimiento del endeudamiento y advirtió sobre el aumento de la morosidad.

En ese sentido, sostuvo que muchos hogares enfrentan mayores costos en áreas como salud, transporte y alimentación. “Vos estás financiando tu gasto, estás financiando tu alimentación”, manifestó.

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Reclaman más datos sobre la situación de las mipymes

Tavella reconoció la existencia de indicadores macroeconómicos positivos, pero consideró que faltan estadísticas específicas sobre la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Siempre se miden los números grandes. Acá yo no encuentro datos estadísticos de los números pequeños, qué es de las pymes”, afirmó.

Asimismo, señaló que la información recogida por Fedemipyme entre sus gremios asociados muestra una tendencia diferente a la reflejada en los indicadores generales. “Todos te coinciden y te dicen que estás vendiendo menos”, sostuvo.

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En otro momento, insistió en que el comportamiento de las mipymes debe ser incorporado a los análisis económicos.

“El 2% no puede ser la unidad de medición de ese 98%. También hay que empezar a hacer mediciones en ese 98% que al final es lo que te mueve el consumo”, concluyó.

Comportamiento de la “élite” no refleja la realidad, sostuvo

En otro momento, cuestionó que el aumento de los viajes al exterior sea utilizado como un indicador del bienestar económico general de la población. El titular de Fedemipyme sostuvo que, aunque miles de paraguayos hayan viajado a Estados Unidos o a destinos turísticos de la región, se trata de una porción reducida en comparación con los más de seis millones de habitantes del país.

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“Cinco mil paraguayos de seis millones y medio hayan viajado a Estados Unidos, o de repente veinte mil paraguayos se fueron de vacaciones, no puede ser la medida de toda la economía”, afirmó. A su criterio, esos números representan a un sector minoritario de la población y no reflejan necesariamente la situación económica de la mayoría de los trabajadores y pequeños emprendedores.

En esa línea, señaló que existe un segmento con mayor capacidad de consumo que mantiene gastos en viajes, vehículos y centros comerciales. “Hay una élite que sigue gastando, eso se sabe, pero es una élite muy pequeña”, sostuvo Tavella.