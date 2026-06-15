Viaducto de retorno de Tape Tuja: dónde habrá obras esta semana

Tras la implementación de desvíos temporales sobre la avenida Silvio Pettirossi ayer domingo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que finalizaron las obras previstas para ese día y que esta semana darán continuidad a los trabajos de ampliación de la avenida General Elizardo Aquino, más conocida como Tape Tuja y denominada Corredor Vial Las Residentas.

Las obras avanzan en diferentes frentes, principalmente con la construcción del futuro viaducto de retorno en la zona del Parque Ñu Guasu, donde terminó la colocación de los dinteles prefabricados, instalados sobre pilas previamente construidas.

El Ing. José Cabrera Cordero, coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC y responsable de la obra, explicó esta mañana a ABC que ayer finalizaron los trabajos programados.

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“Se terminó la instalación de los dinteles ubicados en el paseo central y en la margen derecha, dentro de la franja de dominio de la calzada de salida de Asunción”, señaló.

Los trabajos previstos esta semana

Asimismo, el funcionario indicó que los trabajos que prevén para el viaducto esta semana serán los siguientes: “Entre mañana martes y el miércoles se estarían colocando pilas del lado del Parque Ñu Guasu y, 24 horas después, los dinteles sobre dichas pilas”, explicó.

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Añadió que estos trabajos no producirán interferencias en el tránsito y que su ejecución dependerá de las condiciones climáticas. Para consultas o atención ciudadana relacionadas con el avance del proyecto, está habilitada la línea telefónica 0985 203 381.

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Obra con millonario encarecimiento por trabajos adicionales, según el MOPC

La obra, ejecutada por la firma Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco, y bajo supervisión del MOPC, fue adjudicada a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), un mecanismo cuestionado debido a que sus procesos no están sujetos a la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, lo que limita los niveles de control y transparencia aplicables a las adquisiciones estatales.

La iniciativa, financiada por Itaipú Binacional, había sido adjudicada por G. 133.573 millones, según informó en su momento el MOPC. Sin embargo, la institución comunicó ahora que la inversión asciende a G. 166.960 millones, lo que representa un incremento de G. 33.387 millones (unos US$ 5,6 millones al cambio actual), equivalente a aproximadamente un 25% respecto del monto inicialmente adjudicado.

El MOPC informó que el aumento responde a trabajos incorporados durante el diseño final del proyecto, principalmente obras hidráulicas, la construcción de un puente, además de retornos, rotondas e intersecciones.

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De acuerdo con los datos, el concurso de precios realizado por la FPTI contempló la elaboración del diseño final de ingeniería, la evaluación de impacto ambiental y el catastro y avalúo para la liberación de la franja de dominio.

En los estudios hidrológicos e hidráulicos concluyeron que era necesaria una mayor cantidad de obras hidráulicas e incluso la demolición y construcción de puentes de mayor capacidad sobre el arroyo Abay, así como un número superior de obras de captación y conducción de agua.

Asimismo, el diseño del viaducto en la zona del monumento a Las Residentas tuvo que ser readecuado para compatibilizar la nueva estructura con la ya existente en la intersección de las rutas D066 y D025 (superviaducto). En ese sentido, decidieron utilizar la mayor cantidad posible de elementos prefabricados para reducir las interferencias al tránsito sobre la avenida Silvio Pettirossi.