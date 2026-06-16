¿Buscando trabajo? Hay 400 vacancias laborales en feria de empleos este miércoles

El comunicado remitido desde la Dirección General de Empleo refiere que la convocatoria laboral se realiza en el marco del Campeonato Mundial de Rally (WRC) que se hará en Paraguay del 27 al 30 de agosto próximo.

El boletín detalla que, en total, se ofrecen cerca de 50 tipos de cargos, sobre todo en áreas técnicas, operativas y de servicios. La idea es acercar a las personas que buscan trabajo con empresas que necesitan personal para cubrir puestos vinculados al rally y sus actividades.

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¿Qué trabajos se ofrecen?

Administración y finanzas: Administradores, auxiliares administrativos, contadores, auxiliares contables y oficiales de créditos.

Comercial y atención al cliente: Asesores de ventas, personal de atención al cliente, vendedores, encargados de ventas de salón, operadores de contact center y codificadores.

Logística y depósito: Auxiliares de depósito, auxiliares de logística, empaquetadores, estibadores, gondoleros y repositores.

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Gastronomía y alimentación: Cocineros/as, ayudantes de cocina, panaderos, maestros panaderos, ayudantes de panadería, confiteros, ayudantes de confitero, carniceros, ayudantes de carnicería y operarios para la elaboración de embutidos.

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Oficios y soporte técnico: Electricistas, mecánicos, metalúrgicos, operadores de carpintería, técnicos en infraestructura y técnicos en mantenimiento.

Transporte y entrega: Choferes, ayudantes de chofer, personal de reparto y delivery.

Seguridad y servicios: Guardias de seguridad, vigilantes, personal de limpieza, mozos/as, nutricionistas, ayudantes de vidriería y jefes de personal.

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Finalmente, el comunicado de la cartera estatal asegura que impulsa estas ferias con el fin de aprovechar los grandes eventos internacionales, facilitar la contratación de trabajadores, promover el empleo formal y ayudar a que más personas accedan a capacitaciones y mejores oportunidades laborales.

Ocupación laboral en Paraguay

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ocupación en Paraguay ronda el 68,6% (unos 3,2 millones de personas).

Sin embargo, persisten grandes desafíos: la informalidad supera el 60%, cerca de 309.000 personas sufren de desempleo o subocupación, y más de 700.000 trabajadores activos ganan por debajo del salario mínimo.