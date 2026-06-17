Avanzan las primeras obras de la defensa costera de Concepción: Este es el precio por km

Las obras de la defensa costera, avenida costanera y parque lineal avanzan en la ciudad de Concepción con trabajos de refulado hidráulico en el sector norte, orientados a sentar las bases de la futura infraestructura y reforzar la protección urbana frente a las crecidas del río Paraguay. Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El refulado es el proceso de extracción de arena del fondo del río para rellenar el terreno hasta una cota no inundable. Esta etapa forma parte de un plan integral que contempla el ensanchamiento y refuerzo de 3,9 kilómetros del muro de protección existente.

El área de intervención se divide en dos tramos: un sector norte de 2,4 kilómetros, desde la calle Primero de Marzo hasta la descarga de Zanja León, y un sector sur de 1,5 kilómetros, entre Coronel Martínez y el astillero Desvars.

Lea más: Defensa costera de Concepción: detalles de obras previstas y de las firmas que ofertaron

Precio por km de la obra

De acuerdo con los datos de la cartera, la obra fue adjudicada a la empresa LT S.A., representada por Omar Bustos, por un monto de G. 88.809.640.992, unos US$ 14,8 millones al cambio actual, lo que equivale a un costo aproximado de US$ 3,8 millones por kilómetro para los 3,9 kilómetros de intervención previstos, ya que el proyecto también incluye la futura avenida costanera y el parque lineal.

En esa línea, según el cronograma, se prevé un plazo de 12 meses para la ejecución de los trabajos en ambos frentes. Una vez consolidada la base hidráulica, se continuará con la construcción de 2 kilómetros de avenida costanera y el desarrollo del parque lineal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Inician trabajos de limpieza para la construcción de la costanera de Concepción

En el frente norte, las tareas se concentran entre los kilómetros 5 y 5,3, donde ya fueron concluidos los trabajos preliminares para la instalación de maquinaria pesada.

En paralelo, en el sector sur, a la altura del kilómetro 2,2, avanzan el montaje de tuberías y las conexiones eléctricas de una segunda draga, cuya puesta en funcionamiento está prevista para la próxima semana, con el objetivo de duplicar la capacidad operativa.

“El inicio del refulado en el sector norte representa la conformación efectiva del suelo para fortalecer la defensa costera de la ciudad”, señaló el ingeniero Adolfo Semidei, jefe de obra de la empresa contratista. Agregó que la incorporación de una segunda draga en el sector sur permitirá optimizar los plazos de ejecución.