El agro y la industria sostienen la actividad económica en la primera parte del año, destaca MEF

El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macro Fiscal, Marcelo Rodríguez, presentó el martes último el informe de situación financiera (Situfin) correspondiente al mes de mayo.

Según lo informado por la citada cartera, el resultado de los primeros cinco meses del año refleja, por un lado, el crecimiento leve de los ingresos fiscales, afectado principalmente por menores ingresos no tributarios (provenientes de las binacionales) y por el impacto del tipo de cambio sobre la recaudación externa.

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Ingresos tributarios en caída

El director general de Política Macro Fiscal, Marcelo Rodríguez refirió que los ingresos tributarios totales se vieron atenuados por el desempeño negativo de los recursos recibidos de las binacionales.

“La caída de los recursos de las binacionales Itaipú y Yacyretá, en el acumulado, está en el orden del 31%, seguida también por la caída de las donaciones”, resaltó.

Sostuvo que los ingresos tributarios en mayo tuvieron una caída leve del 1,2%. En términos del PIB, dijo que se ubican en 4,6%, levemente por debajo del acumulado del ejercicio fiscal anterior.

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En cuanto a la dinámica de los ingresos tributarios, afirmó que los impuestos internos continúan mostrando un desempeño muy positivo, con un crecimiento de 7,7% en mayo y de 12,3% en el acumulado.

Impuestos externos frenan el crecimiento tributario

Asimismo, indicó que lo que está frenando el crecimiento tributario son los impuestos externos, ya que en lo que va del año presentan una variación negativa de 11,8% y en mayo experimentaron una caída del 24%.

“El efecto del tipo de cambio hace que la base imponible de los impuestos recaudados del sector externo sea cada vez menor y representa un gran desafío para la recaudación tributaria total”, resaltó.

En cuanto al desglose de los ingresos tributarios por impuesto, dijo que en el acumulado de enero a mayo se explican principalmente por el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), seguido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y luego por el Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU), reflejando claramente los vencimientos registrados en este periodo.

Por otra parte, precisó que el desempeño negativo de los impuestos externos estuvo explicado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con 6,8%; los aranceles, con 2,6%; y otros ingresos, con 1,7%.

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Crecimiento de sectores primario y secundario

Sobre la actividad económica del país, la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez, destacó el crecimiento de casi todos los sectores, que “han tenido una expansión positiva”.

Respecto al sector primario, se resaltó la variación interanual a abril de 3,4%, motivo por el cual casi no hay diferencia entre el Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) total y el IMAEP sin incluir agricultura y binacionales.

En tanto, en el sector secundario, la funcionaria dijo que de enero a abril de este año tuvo una expansión del 4,5%, seguido del sector primario con 3,6%, el sector terciario con 2,7% y el sector manufacturero con 2%.“Eso es lo que explica el IMAEP del 3,4%, que sin incluir agricultura ni binacionales registra una variación de 2,7%”, resaltó.

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Lideran ventas: productos físicos, químicos y farmacéuticos

En cuanto al indicador que mide la dinámica de las ventas, el Estimador de Cifra de Negocios (ECN) del Banco Central del Paraguay (BCP), Rodríguez señaló que al mes de abril mostró una variación del 3% respecto al mismo mes del año anterior y acumula una variación del 5,5% en lo que va del año.

Indicó que el dinamismo de la actividad económica se explica por las ventas de productos físicos, químicos y farmacéuticos, con una variación del 12,9%; la venta y mantenimiento de vehículos, con 12,4%; y las grandes tiendas, con 10,4%.

“Estas ventas muestran una expansión de dos dígitos al observar el promedio móvil de los últimos 12 meses”, refirió.

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Exportación de soja y maquila

Señaló que las exportaciones registraron un superávit comercial positivo y volúmenes acumulados favorables entre febrero y mayo de este año.

“Las exportaciones totales aumentaron 22,6% interanual y 16,4% en lo que va del año, mientras que las importaciones observaron al mes de mayo una variación del 0,8% respecto a mayo del año pasado y acumulan una expansión del 9,7% en lo que va del año”, refirió.

Indicó que la dinámica de las exportaciones se explica principalmente por las ventas de granos y harina de soja al exterior durante este primer cuatrimestre.

Asimismo, señaló que los productos exportados bajo el régimen de maquila vienen mostrando una dinámica interesante, ya que se observó una expansión del 30% respecto al año anterior.

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Importaciones crecen 9,7% a mayo

Por otro lado, hizo referencia a las importaciones y acotó que, en términos de dólares o valor, estas acumulan hasta mayo un crecimiento del 9,7%, mientras que en volumen la expansión se explica en el orden del 3,7%.

“Este valor de importaciones equivale a -10,4% de lo que observábamos el año pasado. Esto se da en un contexto en el que los precios de los commodities agrícolas vienen estabilizándose, mientras que el precio del petróleo sigue una trayectoria más volátil”, finalizó Rodríguez.