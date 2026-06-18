Pasajeros de buses eléctricos ya pueden combinar sus viajes con transbordo: ¿Cómo funciona?

Los usuarios de 39 líneas del sistema de transporte público ya pueden conectarse con los buses eléctricos de las líneas E1, E2 y E3 mediante el sistema de transbordo, que permite a los usuarios cambiar de un bus de las líneas habilitadas a los buses eléctricos del sistema integrado sin pagar un nuevo pasaje, siempre que se realice dentro de un tiempo determinado.

Además, las líneas E1, E2 y E3 permiten combinaciones entre sí, ampliando las opciones de viaje en el marco de la integración tarifaria impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte (VMT).

Este esquema de integración incluye a 26 empresas permisionarias del transporte público, cuyos servicios se encuentran habilitados para realizar transbordos con los buses eléctricos.

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Entre las líneas incorporadas se encuentran:

1° de Diciembre S.R.L: línea 41

16 de Noviembre S.R.L: línea 233

3 de Febrero S.A: línea 454

Aldana S.A: líneas 21 y 96

Asociación de Usuarios S.A: línea 40

Automotores Guaraní S.R.L: líneas 15 y 47

Capiatá S.R.L: líneas 53, 58 y 128

Cerro Koi S.A: línea 110

Ciudad de Limpio S.R.L: línea 34

Ciudad de Luque S.R.L: línea 5

Ciudad de Villeta S.A: línea 232

De la Conquista S.A: líneas 31 y 8

El Bus S.A: línea 35

General Aquino S.R.L: línea 28

Grupo Bene S.A: líneas 11 y 203

La Chaqueña S.A.T.C: línea 5

La Limpeña S.R.L: líneas 20, 49 y 220

La Lomita S.A: línea 88

La Sanlorenzana S.A: líneas 45, 50 y 56

Mariscal López S.R.L: línea 38

Ñandutí S.R.L: líneas 165 y 27

Puerto Falcón S.A: línea 101

San José Obrero SA: línea 187

TTL S.A: líneas 23, 24 y 33

Vanguardia S.A.C.I: línea 30

GMT y T S.R.L: línea 54

Así se accede al transbordo

Los usuarios que utilicen cualquiera de las líneas habilitadas podrán acceder al transbordo al subir posteriormente a los buses eléctricos, operados por el Consorcio Arapoti en las líneas E1, E2 o E3, de forma completamente gratuita, dentro de una ventana de hasta 120 minutos desde la validación del primer viaje.

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En ese lapso se permiten hasta dos transbordos, lo que significa que se puede combinar un viaje inicial con hasta dos transbordos en un máximo de 120 minutos.

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Asimismo, dentro de la red de electromovilidad, también se podrán realizar combinaciones entre las líneas E1, E2 y E3 entre sí, ampliando las opciones de conexión y cobertura.

El sistema opera con validaciones automáticas que reconocen cada viaje y aplican los beneficios tarifarios correspondientes, permitiendo al pasajero completar su recorrido de manera más ágil, ordenada y sin pagos duplicados.

El Gobierno del Paraguay impulsa la modernización del transporte público con medidas que mejoran la movilidad de los ciudadanos. La incorporación de buses eléctricos y la integración tarifaria amplían las opciones de viaje, promoviendo un servicio más accesible, eficiente y sostenible para el área metropolitana.