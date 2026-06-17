Transporte público: celebran implementación de 20 buses, mientras se aguarda la reforma

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó y celebró la incorporación de 20 buses 0 km por parte de la empresa Ximex S.A. Estas nuevas unidades reforzarán la operación de la línea 44, que une Asunción con Mariano Roque Alonso, Limpio y Villa Hayes, de acuerdo con los datos proporcionados.

El anuncio se produjo en medio de las persistentes quejas de los pasajeros del transporte público, quienes denuncian largas esperas en las paradas y deben aguardar durante horas, incluso en medio de las bajas temperaturas, debido a la regulada de buses.

“Los vehículos cuentan con aire acondicionado, mayores estándares de seguridad y condiciones de confort orientadas a mejorar la experiencia de viaje, en línea con el proceso de renovación gradual de flota que impulsa el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte”, informó la institución.

La incorporación de estos 20 buses a combustión (gasoil) para la línea 44 se suma a los 70 buses eléctricos que actualmente operan en las líneas E1, E2, E3, 165 y 27, a la empresa de la tan anunciada reforma.

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El Viceministerio de Transporte sigue sin informar los detalles de la primera licitación que se realizará para la implementación de la ley Nº 7617/2026 y su decreto reglamentario Nº 5969/2026, orientados a mejorar gradualmente la calidad del servicio para la ciudadanía.

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Reforma sigue a la espera

A través de sus redes sociales, la ministra Claudia Centurión informó hace algunos días que la primera unidad funcional en ser licitada será la correspondiente al corredor de la avenida Mariscal López, pero sin dar mayores detalles.

Justamente, una de las principales innovaciones de la reforma es justamente la creación de las denominadas unidades funcionales, que servirán de base para las futuras licitaciones del transporte público.

El nuevo modelo dejará atrás el esquema actual de líneas individuales para organizar el servicio mediante agrupaciones de rutas definidas con criterios técnicos. Con ello, se proyecta pasar de las actuales 36 líneas a aproximadamente 10 operadoras, además de incorporar la integración tarifaria, que permitirá realizar varios viajes dentro del sistema con un único pasaje.

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Según el artículo 29 del Decreto Nº 5969, reglamentario de la Ley Nº 7617/2026, las unidades funcionales son agrupaciones de rutas estructuradas en función de la interacción de los viajes diarios, las características territoriales y geográficas, la ubicación de actividades económicas y de servicios, así como la organización del área metropolitana.

El decreto aclara que estas unidades no constituyen divisiones administrativas rígidas ni se limitan a trayectos específicos o zonas preexistentes. Por el contrario, se trata de ámbitos operativos flexibles que podrán modificarse conforme evolucionen los patrones de movilidad, la expansión urbana y la oferta de transporte.

En la práctica, las unidades funcionales agrupan rutas que funcionan como un solo bloque operativo, definido según la forma en que las personas se desplazan realmente dentro del área metropolitana, y no en función de recorridos aislados.