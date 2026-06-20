Ayolas está lista para cambiar de rumbo político, afirma candidato de Yo Creo

El aspirante a la intendencia ayolense señaló que los resultados de las últimas internas del Partido Colorado, donde el oficialismo encabezado por el excandidato Christian Rolón (ANR – HC) fue derrotado por el ahora candidato José Mutti (ANR – Añetete), dejaron un mensaje claro de la ciudadanía.

Según indicó, el electorado está dispuesto a impulsar un cambio en Ayolas. Agregó que la Alianza Recuperemos el Paraíso también desarrolló su proceso interno, lo que permitió legitimar a sus candidatos a intendentes y concejales municipales.

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Al mismo tiempo, manifestó que desde este momento la Alianza Recuperemos el Paraíso, integrada por Yo Creo, PLRA y Participación Ciudadana, comenzará a fortalecer el trabajo político y a mantener conversaciones con otros sectores, incluyendo a personas afiliadas al Partido Colorado que, según expresó, buscan un verdadero cambio para la ciudad.

“Estamos conscientes de que para obtener una victoria el 4 de octubre es necesario el apoyo de todos los sectores, incluyendo a los colorados, porque al final lo que se persigue es un mismo objetivo, que es el desarrollo de Ayolas. Es cuestión de conversar y llegar a un punto de acuerdo nomás”, expresó.

Persecución a Miguel Prieto

En otro momento, Dioff aseguró que el gobierno de turno utiliza a la Justicia para perseguir al precandidato presidencial Miguel Prieto con el objetivo de dejarlo fuera de las elecciones generales de 2028. En ese contexto, recordó que se promovieron más de 40 demandas en su contra, con la intención de inhabilitarlo para participar del proceso electoral.

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“Es algo insólito. Existen otros casos, como el de Asunción, donde Nenecho Rodríguez está salpicado por enormes faltantes de dinero que todo el mundo conoce, pero no se lo investiga porque es parte del equipo político del oficialismo, mientras que Prieto representa al pueblo y al cambio”, sostuvo.

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Añadió que el oficialismo busca neutralizar políticamente a quien considera su principal adversario de cara a los próximos comicios. En ese sentido, señaló que una de las alternativas sería imputarlo o incluso enviarlo a prisión para impedir que pueda postularse a la Presidencia de la República.

“En Paraguay no hay justicia; la institución encargada de impartir justicia está al servicio del oficialismo”, concluyó.