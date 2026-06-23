Firma catarí pidió reconsideración tras la rescisión de su contrato: esta fue la decisión de Petropar

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) continúa con el sumario administrativo contra la firma catarí Doha Holding Group LLC y varios de sus directivos y representantes, luego de que Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por William Wilka, rescindiera el contrato el pasado 20 de abril debido al incumplimiento en la entrega de 100.000 toneladas métricas de gasoil por un valor de US$ 61 millones.

En el marco de esta intervención de la DNCP, se dio a conocer que la empresa presentó un recurso de reconsideración ante la petrolera estatal contra la Resolución PR/WW N° 152/26, mediante la cual se dispuso la rescisión del contrato.

Sin embargo, Petropar no resolvió el recurso dentro del plazo previsto en el artículo 125 del Decreto N° 2264/2024, que establece que este tipo de solicitudes debe resolverse en un máximo de veinte días hábiles. En consecuencia, la petición se consideró denegada.

“Habiendo vencido el plazo legal en fecha 2 de junio de 2026 sin pronunciamiento expreso, la petición debe entenderse denegada de pleno derecho, conforme a la disposición citada”, señala la nota que Petropar remitió a la DNCP el pasado 9 de junio.

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Pedido de reconsideración fue rechazado, según DNCP

Al respecto, el director nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, explicó que Doha Holding solicitó la reconsideración, pero que, al no existir una resolución de Petropar dentro del plazo legal, el recurso quedó automáticamente rechazado.

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“Se rechazó la reconsideración de Doha. La reconsideración fue rechazada por Petropar y, por ende, la rescisión del contrato con Doha quedó firme”, aclaró.

A su turno, William Wilka, titular de la petrolera pública, manifestó: “La firma presentó un pedido de reconsideración y, efectivamente, dicho pedido quedó denegado por ficta al vencimiento del plazo por lo que la resolución de rescisión quedó firme".

Sobre el sumario administrativo, Encina indicó que la DNCP continúa solicitando informes a distintas instituciones, además de Petropar, entre ellas la Cancillería, respecto a las notas que fueron tramitadas en su momento en relación con Doha Holding.

“Estamos a la espera de todos los informes. Una vez que culmine esa etapa se iniciarán los análisis”, expresó.

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Los sumariados por la DNCP tras el fallido contrato

Encina explicó que todas las personas que respondieron las comunicaciones de Petropar o prestaron conformidad a las adendas fueron incorporadas al sumario. Entre ellas se encuentran:

Doha Holding Group LLC (empresa adjudicada).

Mohammed Hussein Alquzweeni (accionista).

Khalifa Bin Hamad Al-Thani (accionista, director y firmante de la oferta, el contrato y las adendas).

Julio Ernesto Jiménez Granda (otorgó conformidad a adendas).

Saad Doukali (autorizado y participante en las adendas) .

Jamal Bendaoui (otorgó conformidad a adendas).

Nimr Abdalati (otorgó conformidad a adendas).

Justamente, uno de los sumariados es el dirigente deportivo Julio Jiménez, hermano de la directora jurídica de la Conmebol, Monserrat Jiménez, cercana al presidente de la entidad, Alejandro Domínguez. La sede local de la compañía catarí fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, vinculado a la familia del dirigente deportivo.

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Alejandro Domínguez Pérez no fue sumariado, pese a recibir correos

Entre las personas excluidas del sumario figura Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol. Desde el inicio del proceso aparecía como representante de la empresa catarí en el portal de la DNCP y, además, recibía los correos electrónicos enviados por Petropar para gestionar las sucesivas prórrogas otorgadas a la compañía, según la documentación.

De las diez adendas firmadas durante la ejecución contractual, al menos siete solicitudes de conformidad fueron publicadas en el portal oficial de la DNCP. En todas ellas, Petropar remitía copia de los correos a Domínguez Pérez para que la firma catarí otorgara su conformidad a las ampliaciones de plazo. Las adendas fueron finalmente aprobadas por distintos representantes de Doha Holding, quienes respondían las comunicaciones y autorizaban las extensiones concedidas para la entrega del combustible.

Según explicó Encina a ABC hace unas semanas, el hecho de que Domínguez Pérez no haya respondido esos correos fue determinante para que no fuera incluido en el sumario.

El titular de la DNCP insistió en que recibir las comunicaciones no constituye una participación efectiva dentro del proceso contractual.

“En materia de contrataciones públicas, según la ley, lo que se sanciona es haber participado del proceso, es decir, haber realizado acciones a favor de la empresa proveedora, como presentar ofertas, solicitar adendas, presentar escritos o instrumentos, firmar formularios, contratos o documentos relacionados con el procedimiento”, mencionó.

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Un contrato con diez adendas que terminó en incumplimiento

Petropar rescindió el contrato con Doha Holding el 20 de abril de este año, luego de que la empresa incumpliera la entrega del gasoil comprometido, pese a haber recibido diez prórrogas para cumplir con la provisión.

Posteriormente, el 28 de abril, la estatal ejecutó una garantía de fiel cumplimiento por US$ 3.050.000, emitida por el Banco Continental, ocho días después de formalizar la rescisión.

Otro aspecto que generó cuestionamientos fue que dicha garantía bancaria fue emitida recién el 29 de diciembre de 2025, más de un año después de la firma del contrato, suscrito el 30 de septiembre de 2024.