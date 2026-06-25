Autopista elevada de Luque y acceso a la ruta PY02: esto es lo que avanzó hasta hoy

La construcción de una autopista elevada de 4 km que atravesará una amplia franja urbana de la ciudad de Luque, junto con la ampliación y, en algunos tramos, la duplicación de las rutas Luque–San Bernardino y Luque–Areguá, que se conectarán con la ruta PY02 en la zona de Ypacaraí, registra sus primeros avances.

Esto, a seis meses de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) diera la orden de inicio de los trabajos en diciembre del año pasado y luego de que la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrada por las firmas Sacyr y Ocho A, esta última representada por el empresario Juan Carlos Pettengill, consiguiera el financiamiento.

El BID Invest, el brazo financiero para el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es la entidad que costeará los más de US$ 215 millones que demandará la obra.

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El MOPC informó a ABC que el proyecto, denominado por la institución como el “primer sistema de acceso y salida rápida de la Gran Asunción”, se ejecuta en el marco de la concesión de la ruta PY02 mediante la adenda Nº 7, bajo el esquema de Alianza Público-Privada (APP), y avanza actualmente en tres frentes de trabajo.

¿De dónde a dónde irá la autopista elevada de Luque?

Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, explicó que al 20 de junio de 2026 las obras avanzan de manera simultánea en los tramos 11, 14 y 16, donde se ejecutan trabajos viales, estructurales y complementarios vinculados con la conexión a la ruta PY02.

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En cuanto al viaducto de Luque propiamente dicho (tramo 11), indicó que presenta un avance físico acumulado del 4,2%. Esta infraestructura de 4 se iniciará en la zona del Hotel Bourbon y la sede de la Conmebol, sobre la autopista Ñu Guasu, y se extenderá hasta la calle Don Lorenzo Melgarejo, en Luque, donde enlazará con la ruta Luque–San Bernardino (Ecovía).

De manera general, las obras en ejecución incluyen movimiento de suelos, construcción de pilotes, pavimentación, trabajos de drenaje y rehabilitación de estructuras existentes.

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Estos son los avances en los tramos intervenidos

Tramo 11 – Viaducto de Luque (avance físico de 4,2%)

Se realizan tareas de despeje y tala controlada de árboles, además de excavación y hormigonado de pilotes para las estructuras proyectadas.

Tramo 16 – Acceso a San Bernardino (avance físico de 41,7%)

Los trabajos comprenden movimiento de suelos, conformación de terraplenes, colocación de base granular y pavimentación asfáltica. También avanzan las obras de drenaje mediante cunetas revestidas y otras estructuras complementarias.

Tramo 14 – Zona Ecovía (avance físico de 18%)

En este sector se ejecutan movimientos de suelo, construcción de base granular y colocación de carpeta asfáltica. Paralelamente, se llevan adelante tareas de reparación y rehabilitación de los cuatro puentes existentes.

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Por otra parte, Rutas del Este ya comenzó a operar el peaje de San Bernardino, cuya recaudación será destinada al fideicomiso que financia esta APP. Dicho fondo se nutre tanto de los ingresos por peajes como de aportes estatales superiores a US$ 90 millones anuales, monto que podría incrementarse con la incorporación de estas obras a la concesión de la ruta PY02.

Expropiaciones

En cuanto a la liberación de la franja de dominio, el MOPC informó en su momento que dispone de un presupuesto de US$ 8,5 millones para las expropiaciones. En una primera etapa se identificaron alrededor de 1.200 carpetas de afectación, sujetas a validación y ajustes conforme avance el proceso de catastro y avalúo.

El proyecto representa un incremento del 30% en el contrato de concesión de la ruta PY02, actualmente a cargo de Rutas del Este, empresa que ejecutó previamente la duplicación del tramo Ypacaraí–Caaguazú y que ahora tendrá a su cargo estas nuevas intervenciones.

La concesión tiene una vigencia de 30 años y fue otorgada bajo el amparo de la Ley Nº 5102 de APP, posteriormente derogada por la Ley Nº 7452/2025. No obstante, ese marco normativo fue el utilizado para suscribir la adenda 7 que habilita la ejecución del proyecto.